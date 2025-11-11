Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em fim de contrato, dupla tem situação indefinida no Fluminense

Em fases distintas na temporada, Nonato e Manoel têm término de contrato em 31 de dezembro de 2025 e podem deixar o Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Além de buscar a classificação para Libertadores de 2026, o Fluminense terá que definir questões contratuais de alguns jogadores. Neste caso, o volante Nonato e o zagueiro Manoel têm menos de dois meses de contrato com o Tricolor. Os dois jogadores vivem situações bem diferentes dentro do gramado e vão saber futuro no fim de dezembro.

O zagueiro, de 35 anos, foi titular em determinado momento da temporada devido às lesões de Thiago Silva e Ignácio, mas não deve permanecer no clube carioca. Afinal, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Além disso, o defensor disputou somente 13 jogos neste ano e não entra em campo desde a partida diante do Vitória, no dia 20 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. No início desta temporada, ele renovou por mais um ano aceitando uma redução salarial.

Do outro lado, o volante Nonato ainda vai depender da vontade do Fluminense. Afinal, ele não pertence ao Fluminense e está emprestado pelo Santos até o final da temporada. Como ele chegou a ser titular na equipe de Renato Gaúcho e um dos jogadores com maior minutagem do elenco, existe a chance do Tricolor tentar a sua permanência. Ele acumula 39 jogos e três gols pelo clube carioca.

A permanência também depende do futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe, afinal, está na 17ª colocação, com 33 pontos. Caso caia para Série B, a equipe santista tende a liberar o jogador para tentar reduzir custos. Além disso, o jogador tende a preferir o Tricolor das Laranjeiras, que briga por uma vaga na Libertadores.

Reta final de temporada

No entanto, o Fluminense terá tempo para definir as situações dos atletas, já que ainda tem a reta final de Campeonato Brasileiro e as disputas das semifinais da Copa do Brasil. Ou seja, tem a chance de chegar à grande decisão do torneio.

