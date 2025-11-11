Em fim de contrato, dupla tem situação indefinida no Fluminense

Em fases distintas na temporada, Nonato e Manoel têm término de contrato em 31 de dezembro de 2025 e podem deixar o Tricolor / Crédito: Jogada 10

Além de buscar a classificação para Libertadores de 2026, o Fluminense terá que definir questões contratuais de alguns jogadores. Neste caso, o volante Nonato e o zagueiro Manoel têm menos de dois meses de contrato com o Tricolor. Os dois jogadores vivem situações bem diferentes dentro do gramado e vão saber futuro no fim de dezembro. O zagueiro, de 35 anos, foi titular em determinado momento da temporada devido às lesões de Thiago Silva e Ignácio, mas não deve permanecer no clube carioca. Afinal, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Além disso, o defensor disputou somente 13 jogos neste ano e não entra em campo desde a partida diante do Vitória, no dia 20 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. No início desta temporada, ele renovou por mais um ano aceitando uma redução salarial.