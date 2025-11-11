Em fim de contrato, dupla tem situação indefinida no Fluminense

Em fim de contrato, dupla tem situação indefinida no FluminenseEm fases distintas na temporada, Nonato e Manoel têm término de contrato em 31 de dezembro de 2025 e podem deixar o Tricolor
Além de buscar a classificação para Libertadores de 2026, o Fluminense terá que definir questões contratuais de alguns jogadores. Neste caso, o volante Nonato e o zagueiro Manoel têm menos de dois meses de contrato com o Tricolor. Os dois jogadores vivem situações bem diferentes dentro do gramado e vão saber futuro no fim de dezembro.
O zagueiro, de 35 anos, foi titular em determinado momento da temporada devido às lesões de Thiago Silva e Ignácio, mas não deve permanecer no clube carioca. Afinal, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Além disso, o defensor disputou somente 13 jogos neste ano e não entra em campo desde a partida diante do Vitória, no dia 20 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. No início desta temporada, ele renovou por mais um ano aceitando uma redução salarial.
Do outro lado, o volante Nonato ainda vai depender da vontade do Fluminense. Afinal, ele não pertence ao Fluminense e está emprestado pelo Santos até o final da temporada. Como ele chegou a ser titular na equipe de Renato Gaúcho e um dos jogadores com maior minutagem do elenco, existe a chance do Tricolor tentar a sua permanência. Ele acumula 39 jogos e três gols pelo clube carioca.
A permanência também depende do futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe, afinal, está na 17ª colocação, com 33 pontos. Caso caia para Série B, a equipe santista tende a liberar o jogador para tentar reduzir custos. Além disso, o jogador tende a preferir o Tricolor das Laranjeiras, que briga por uma vaga na Libertadores.
Reta final de temporada
No entanto, o Fluminense terá tempo para definir as situações dos atletas, já que ainda tem a reta final de Campeonato Brasileiro e as disputas das semifinais da Copa do Brasil. Ou seja, tem a chance de chegar à grande decisão do torneio.