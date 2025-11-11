Dorival admite chance de não ter reforços em 2026 no Corinthians

Técnico reconhece atraso no planejamento e cobra diretoria por soluções financeiras para reforçar elenco no ano que vem / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior reconheceu que o Corinthians pode iniciar a próxima temporada ainda impedido de registrar novos jogadores, caso não consiga derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. O treinador, em entrevista ao site “ge”, afirmou que trabalha com essa possibilidade. Assim, tem buscado acelerar o desenvolvimento dos jovens formados no clube. “Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer. Por isso, a minha preocupação é tentar preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Seria o ideal? Seria o correto? Não. Mas é o caminho que nós temos. Hoje, palpável, é apenas esse caminho. Nós não temos uma segunda opção. A partir do momento que tudo isso se solucionar, teremos uma segunda possibilidade”, afirmou Dorival.

O Corinthians está proibido de registrar reforços desde 12 de agosto, em razão de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. Além disso, o clube acumula outras cinco condenações na Fifa, que somam mais de R$ 125 milhões. Uma delas, já confirmada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), envolve o meia Matías Rojas, que cobra R$ 41,5 milhões. Uma das saídas estudadas pela diretoria é contrair um empréstimo de R$ 100 milhões para quitar parte das pendências e tentar suspender a punição. Planejamento do Corinthians está atrasado Dorival admitiu que o planejamento para 2026 está atrasado em relação aos concorrentes diretos. O treinador revelou conversas com o departamento de futebol e com o presidente Augusto Melo para acelerar decisões e identificar posições carentes no elenco. “Sensibilizando e mostrando que nós já estamos com o nosso planejamento um pouco atrasado em relação a muitas equipes, muito em razão do que acabou acontecendo com a nossa equipe. Nós temos a obrigação de entender, mas posicionarmos a diretoria do clube que o nosso planejamento precisa ser acelerado. É natural que nós estejamos um pouco comprometidos em termos de planejamento para o ano seguinte”, declarou.

Mesmo sem poder contratar desde agosto, o Corinthians conseguiu inscrever dois reforços em 2025. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, no início do ano, e o atacante Vitinho, na janela do meio do ano, pouco antes de o bloqueio ser imposto. Sem número de reforços definidos Dorival destacou que ainda não estipulou um número exato de reforços, já que o cenário depende das condições financeiras e jurídicas do clube. “Eu estou vendo a situação de momento do clube. Eu tenho que ter entendimento daquilo que está acontecendo. E principalmente que não será simples e fácil como eu imaginava, em termos de reposições e contratações.”

O técnico também reforçou que o planejamento leva em conta possíveis saídas e retornos de atletas emprestados. “Por isso, nós temos que ter esse cuidado, avaliarmos criteriosamente o nosso grupo, aqueles que estão fora por empréstimo que poderão retornar e aqueles que estão dentro do nosso elenco que, de repente, precisariam de uma ou outra alteração. Mas, não acontecendo uma situação como essa, nós temos que repensar e tentarmos valorizar e extrair o máximo de cada um que esteja aqui dentro”, concluiu. Atualmente, quatro jogadores têm contrato até o fim do ano: Angileri, Maycon, Ángel Romero e Talles Magno. Já Pedro Raul, Fagner e Alex Santana devem retornar de empréstimo ao término da temporada.