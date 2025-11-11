Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival admite chance de não ter reforços em 2026 no Corinthians

Técnico reconhece atraso no planejamento e cobra diretoria por soluções financeiras para reforçar elenco no ano que vem
O técnico Dorival Júnior reconheceu que o Corinthians pode iniciar a próxima temporada ainda impedido de registrar novos jogadores, caso não consiga derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. O treinador, em entrevista ao site “ge”, afirmou que trabalha com essa possibilidade. Assim, tem buscado acelerar o desenvolvimento dos jovens formados no clube.

“Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer. Por isso, a minha preocupação é tentar preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Seria o ideal? Seria o correto? Não. Mas é o caminho que nós temos. Hoje, palpável, é apenas esse caminho. Nós não temos uma segunda opção. A partir do momento que tudo isso se solucionar, teremos uma segunda possibilidade”, afirmou Dorival.

O Corinthians está proibido de registrar reforços desde 12 de agosto, em razão de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres. Além disso, o clube acumula outras cinco condenações na Fifa, que somam mais de R$ 125 milhões. Uma delas, já confirmada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), envolve o meia Matías Rojas, que cobra R$ 41,5 milhões.

Uma das saídas estudadas pela diretoria é contrair um empréstimo de R$ 100 milhões para quitar parte das pendências e tentar suspender a punição.

Planejamento do Corinthians está atrasado

Dorival admitiu que o planejamento para 2026 está atrasado em relação aos concorrentes diretos. O treinador revelou conversas com o departamento de futebol e com o presidente Augusto Melo para acelerar decisões e identificar posições carentes no elenco.

“Sensibilizando e mostrando que nós já estamos com o nosso planejamento um pouco atrasado em relação a muitas equipes, muito em razão do que acabou acontecendo com a nossa equipe. Nós temos a obrigação de entender, mas posicionarmos a diretoria do clube que o nosso planejamento precisa ser acelerado. É natural que nós estejamos um pouco comprometidos em termos de planejamento para o ano seguinte”, declarou.

Mesmo sem poder contratar desde agosto, o Corinthians conseguiu inscrever dois reforços em 2025. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, no início do ano, e o atacante Vitinho, na janela do meio do ano, pouco antes de o bloqueio ser imposto.

Sem número de reforços definidos

Dorival destacou que ainda não estipulou um número exato de reforços, já que o cenário depende das condições financeiras e jurídicas do clube.

“Eu estou vendo a situação de momento do clube. Eu tenho que ter entendimento daquilo que está acontecendo. E principalmente que não será simples e fácil como eu imaginava, em termos de reposições e contratações.”

O técnico também reforçou que o planejamento leva em conta possíveis saídas e retornos de atletas emprestados.

“Por isso, nós temos que ter esse cuidado, avaliarmos criteriosamente o nosso grupo, aqueles que estão fora por empréstimo que poderão retornar e aqueles que estão dentro do nosso elenco que, de repente, precisariam de uma ou outra alteração. Mas, não acontecendo uma situação como essa, nós temos que repensar e tentarmos valorizar e extrair o máximo de cada um que esteja aqui dentro”, concluiu.

Atualmente, quatro jogadores têm contrato até o fim do ano: Angileri, Maycon, Ángel Romero e Talles Magno. Já Pedro Raul, Fagner e Alex Santana devem retornar de empréstimo ao término da temporada.

