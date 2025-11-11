Diretor do Santos reforça apoio a Neymar: “Gênios são incompreendidos”

Mattos diz que craque "nunca estará sozinho" e aponta: "Tentam te derrotar, não conseguem. Tentam te derrubar, você levanta" / Crédito: Jogada 10

Depois de defender Neymar após derrota do Santos para o Flamengo, no Maracanã, o diretor de futebol do Peixe, Alexandre Mattos se manifestou nas redes sociais, nesta terça-feira (11), também mostrando apoio ao camisa 10. Mattos chamou Neymar de “gênio” e destacou como as pessoas tentam derrubá-lo. O dirigente reforçou seu apoio, destacando que o jogador “nunca estará sozinho”. Neymar, afinal, chamou atenção no último fim de semana. Ele reclamou de forma enfática com seus companheiros dentro de campo e com o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Ao ser substituído, aos 40 minutos do segundo tempo, o craque reclamou com a comissão técnica e foi para o vestiário antes do apito final.

Nos bastidores, o entendimento é de que Neymar expôs o elenco ao ridículo em alguns momentos, sem contribuir para a reação dentro de campo. A avaliação é de que o camisa 10 transmitiu uma imagem de desconfiança sobre a capacidade dos colegas de ajudar o time a evitar a Série B. Com Neymar, o Santos segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 35% de aproveitamento. O Alvinegro recebe o Palmeiras no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Texto de Alexandre Mattos em apoio a Neymar “Gênios são incompreendidos, sempre foi assim na história humana, pensam a frente de seus tempos, fazem diferente, fazem a diferença… são insaciáveis por desafios, por mudanças, por objetivos que poucos chegam a conquistar… deixam legados, fazem história… Mas também são seres humanos, acertam e erram, sorriem e choram, possuem sentimentos, coração, respiram, vivem e sobrevivem as pancadas da vida…

Você é assim, um gênio… quem te conhece sabe o ser humano que você é, o coração que você tem, a humildade que você exala, a preocupação que você tem com todos, o pai e amigo que você é … Tentam te derrotar, não conseguem, tentam te derrubar, você levanta, tudo é maior pra você, mas você é maior do que o tudo… Sabe porque? Porque você tem Deus no coração… uma aura boa…

Meu irmão, sozinho você nunca estará… tenha certeza que tô aqui pra tomar as porradas da vida junto com você… sua família está, seus amigos estão, seus companheiros estão… Você é admirado e adorado por mim e por todos que te conhecem, por bilhões ao redor do mundo que sonham em ser como você… você conquistou isso, você merece isso… Momentos difíceis, fazem homens mais fortes!! Estou com você sempre!!! Na boa e principalmente nas pancadas”