Destaque do Mirassol, Reinaldo explica recusa ao Fluminense

Destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro, Reinaldo abriu o jogo sobre as negociações com o Fluminense nos últimos anos. O lateral-esquerdo explicou o por que recusou as duas propostas do Tricolor com o técnico Fernando Diniz, na reta final da temporada de 2022, e também com Mano Menezes, que comandou o time das Laranjeiras em 2024.

“Quase (joguei no Fluminense). As duas vezes quando eu saí do São Paulo. Era o Dina (Fernando Diniz). Ele falou comigo, mas infelizmente não deu certo. Depois saindo do Grêmio também. Era o Mano Menezes. Mas eu já tinha dado a minha palavra ao Mirassol, com o Paulinho (executivo de futebol do clube). Não tinha como voltar atrás, pois já tinha dado a minha palavra. Graças a Deus tomei a decisão certa. Não por não ter ido para o Fluminense, que é gigante, mas por estar feliz no Mirassol fazendo essa campanha excelente”, explicou Reinaldo ao Charla Podcast.