Destaque do Mirassol, Reinaldo explica recusa ao Fluminense

Lateral-esquerdo recebeu duas propostas em 2022 e também em 2024, mas não chegou acertar com o Tricolor das Laranjeiras
Destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro, Reinaldo abriu o jogo sobre as negociações com o Fluminense nos últimos anos. O lateral-esquerdo explicou o por que recusou as duas propostas do Tricolor com o técnico Fernando Diniz, na reta final da temporada de 2022, e também com Mano Menezes, que comandou o time das Laranjeiras em 2024.

“Quase (joguei no Fluminense). As duas vezes quando eu saí do São Paulo. Era o Dina (Fernando Diniz). Ele falou comigo, mas infelizmente não deu certo. Depois saindo do Grêmio também. Era o Mano Menezes. Mas eu já tinha dado a minha palavra ao Mirassol, com o Paulinho (executivo de futebol do clube). Não tinha como voltar atrás, pois já tinha dado a minha palavra. Graças a Deus tomei a decisão certa. Não por não ter ido para o Fluminense, que é gigante, mas por estar feliz no Mirassol fazendo essa campanha excelente”, explicou Reinaldo ao Charla Podcast.

Em 2022, a posição de lateral-esquerdo era um problema para o Fluminense, já que nomes como Danilo Barcelos, Marlon, Cristiano e Pineida não conseguiram se firmar. O titulares na época eram Alexsander ou Caio Paulista, ambos improvisados. O Tricolor também tinha interesse em Marcelo, que deixou o Real Madrid e não estava bem no Olympiacos, na Grécia. Ele, porém, só chegou no início de 2023.

No Mirassol desde o início de 2025, Reinaldo chegou para disputar o Paulistão e viver o ano mais especial do Leão: a estreia na Série A do Brasileirão, justamente no centenário do clube. “Kingnaldo”, carinhosamente conhecido, se tornou uma das principais referências do caçula na elite, dentro e fora de campo.

