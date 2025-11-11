Desfalques e improvisos: Vasco tem dúvidas, mas tempo para achar soluções

Fernando Diniz terá dor de cabeça para escalar o Cruz-Maltino, que cedeu quatro jogadores para seleções nesta Data Fifa / Crédito: Jogada 10

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresenta nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, iniciando o período de preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam cinco rodadas, a próxima daqui a oito dias, contra o Grêmio, em Porto Alegre, sendo talvez a que dê mais dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz. Primeiramente o Vasco terá o desfalque de Paulo Henrique, que foi expulso na derrota para o Juventude. No entanto, o seu substituto, Puma Rodríguez, dificilmente terá condições de ser titular. O lateral-direito está com a seleção do Uruguai, na América do Norte, para os amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 15 e 18, respectivamente.

LEIA MAIS: Gramado de São Januário será trocado por completo Como o jogo contra o Grêmio é no dia 19, em Porto Alegre, a tendência é de que Tchê Tchê seja improvisado na lateral-direita do Vasco. Mesmo com Puma Rodríguez chegando a tempo de ser relacionado, o jogador não terá condições de participar da partida inteira. Da mesma forma como aconteceu na vitória sobre o Fortaleza. Na ocasião, o volante iniciou a partida na linha defensiva e o uruguaio acabou entrando no segundo tempo. Vale lembrar que Paulo Ricardo, outro jogador da posição dentro do elenco, está machucado e só volta ano que vem. Colombianos também são dúvidas Além de Puma Rodríguez e Paulo Henrique, o Vasco também cedeu Cuesta e Andrés Gómez nesta Data Fifa. Ambos foram convocados pela seleção da Colômbia, que enfrenta Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos, também nos dias 15 e 18.