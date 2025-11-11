Desfalques e improvisos: Vasco tem dúvidas, mas tempo para achar soluções

Desfalques e improvisos: Vasco tem dúvidas, mas tempo para achar soluçõesFernando Diniz terá dor de cabeça para escalar o Cruz-Maltino, que cedeu quatro jogadores para seleções nesta Data Fifa
Após dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresenta nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, iniciando o período de preparação para a reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam cinco rodadas, a próxima daqui a oito dias, contra o Grêmio, em Porto Alegre, sendo talvez a que dê mais dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz.
Primeiramente o Vasco terá o desfalque de Paulo Henrique, que foi expulso na derrota para o Juventude. No entanto, o seu substituto, Puma Rodríguez, dificilmente terá condições de ser titular. O lateral-direito está com a seleção do Uruguai, na América do Norte, para os amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 15 e 18, respectivamente.
Como o jogo contra o Grêmio é no dia 19, em Porto Alegre, a tendência é de que Tchê Tchê seja improvisado na lateral-direita do Vasco. Mesmo com Puma Rodríguez chegando a tempo de ser relacionado, o jogador não terá condições de participar da partida inteira. Da mesma forma como aconteceu na vitória sobre o Fortaleza. Na ocasião, o volante iniciou a partida na linha defensiva e o uruguaio acabou entrando no segundo tempo.
Vale lembrar que Paulo Ricardo, outro jogador da posição dentro do elenco, está machucado e só volta ano que vem.
Colombianos também são dúvidas
Além de Puma Rodríguez e Paulo Henrique, o Vasco também cedeu Cuesta e Andrés Gómez nesta Data Fifa. Ambos foram convocados pela seleção da Colômbia, que enfrenta Nova Zelândia e Austrália, nos Estados Unidos, também nos dias 15 e 18.
Sem Cuesta, Hugo Moura e Lucas Oliveira são as opções para formar a defesa com Robert Renan. Vale destacar que Tchê Tchê vai ser improvisado na lateral-direita. Dessa forma, caso o volante seja escalado como zagueiro, Thiago Mendes e Mateus Carvalho poderiam receber uma oportunidade no meio-campo.
Já com o provável desfalque de Andrés Gómez, Diniz deve optar pela entrada de Vegetti no time titular. Assim, Rayan será deslocado para a ponta-direita. Essas são as dúvidas para escalar o Vasco, que terá desfalques importantes, mas também tempo para descobrir soluções e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.