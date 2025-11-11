Defesa e ataque do Fluminense vivem fases distintas em fim de temporada

Tricolor tenta manter desempenho defensivo, enquanto ataque precisa de soluções para fim de Brasileiro e semi da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Fluminense entra na reta final de temporada em situações desequilibradas em seus setores. A defesa, pode-se dizer, que se encontra no melhor momento do ano, enquanto o ataque segue com problemas ao definir jogadas e balançar as redes. Diante disso, o técnico Zubeldía pode tentar aproveitar a Data-Fifa para destacar e melhor desempenho de todos os setores a um mês da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Iniciando pela parte defensiva, o goleiro Fábio segue fazendo história com a camisa do Fluminense. Diante do Cruzeiro, ele garantiu o empate e foi o melhor em campo. Além disso, são 30 jogos na temporada sem ser vazado. Na linha, o capitão Thiago Silva dispensa comentários. O zagueiro funciona como um técnico dentro de campo e procura sempre organizar a posição e postura dos seus companheiros de defesa. Freytes, que chegou com certa desconfiança, conseguiu se firmar como titular ao lado do ídolo. O argentino recebe “aula” de defesa a cada com Thiago. Além disso, Ignácio entrou bem quando jogou ao lado do “Monstro”. Contratado neste ano, Igor Rabello não entra há dois meses em campo, enquanto Manoel se recupera de um cirurgia no joelho esquerdo.

Nas laterais, Samuel Xavier e Renê são titulares absolutos. Além de ajudar na parte defensiva, os dois também se projetam muito ao ataque. O camisa 2, aliás, já balançou as redes sete vezes no ano, enquanto o lateral esquerdo fez dois tentos na temporada. Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense ficou sete jogos sem ser vazado, nas vitórias diante de Botafogo, Juventude, Atlético-MG, Internacional, Ceará, Mirassol e agora no empate sem gols com o Cruzeiro. Nos outros quatro, o Tricolor levou ao menos um gol, no empate com o Sport e nas derrotas para Vasco, Mirassol e Ceará. Em 72 jogos no ano, o Tricolor sofrey 63 gols, o que corresponde 0.88% gols por jogo. Ataque sem inspiração Do outro lado, o ataque do Fluminense segue com dificuldades em fazer gols e ser efetivo nas partidas. Assim como Renato Gaúcho, Zubeldía também não consegiu resolver essa situação. Pelos lados, Canobbio e Serna são considerados titulares. O uruguaio soma 11 gols, enquanto o colombiano 10. Os dois encaram uma temporada de altos e baixos no Tricolor. Neste momento, enfrentam dificuldades na execução das jogadas e também com poucas finalizações, porém apresentam disposição para ajudar na defesa. Mais a frente os centroavantes são o grande problema. Cano, John Kennedy e Everaldo atravessam uma fase para esquecer e não conseguem colocar a bola na rede. Apesar disso, o argentino é o artilheiro do Flu neste ano com 20 gols. O segundo, que voltou de empréstimo, soma apenas um, enquanto o camisa 9 tem oito. Os três pouco participam da dinâmica do jogo e quando aparecem cometem erros. Em coletivas, o treinador argentino, aliás, respondeu pergunta se optaria jogar sem centroavante. Contudo, ele mantém o esquema com um home fixo no ataque.