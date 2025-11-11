Corinthians é condenado a pagar cerca de R$ 1 milhão a atacante Everaldo

Jogador cobra valores referentes a FGTS, 13º salário e férias. Decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso

O processo foi movido por Everaldo em junho deste ano. Na ação, o atleta solicitava também o pagamento de direitos de imagem, além de multas e honorários advocatícios.

A Justiça do Trabalho condenou o Corinthians ao pagamento de aproximadamente R$ 1 milhão ao atacante Everaldo, atualmente no Coritiba, por valores referentes a FGTS, 13º salário e férias não quitados. A decisão, proferida em primeira instância, ainda cabe recurso.

O juiz Rodrigo Rocha Gomes de Loiola, do 2º Núcleo de Justiça 4.0 do TRT da 2ª Região, acatou parcialmente os pedidos do jogador, reconhecendo a dívida relativa ao FGTS entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2023, além do 13º salário e das férias.

No entanto, o magistrado rejeitou o pagamento de multas. Além disso, considerou que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar a questão dos direitos de imagem, por se tratar de contrato de natureza cível.

De acordo com os cálculos da defesa do atleta, representada pelo advogado Filipe Rino, o valor devido a Everaldo é de R$ 969.439,62. Além disso, soma-se honorários e custas judiciais. Assim, a condenação total chega a R$ 1.038.296,83.

Everaldo atuou pelo Corinthians entre 2019 e 2020, período em que disputou 36 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Posteriormente, acabou emprestado a Sport e América-MG, antes de se transferir para o Vitória e, mais recentemente, para o Coritiba, seu atual clube.