Copa do Brasil e sem previsão de reforma: os motivos para o Vasco trocar o gramado de São Januário

Por conta dessa incerteza, o Vasco antecipou o planejamento já previsto, de acordo com o diretor técnico da Greenleaf, Lucas Pedrosa. A empresa será a responsável pela troca integral do gramado, visando enfim, retirar as manchas provocadas por mutações, pensando em uma final de Copa do Brasil.

A troca completa do gramado de São Januário, anunciada ontem pelo Vasco , gerou dúvidas sobre a reforma do estádio. Afinal de contas, vai ou não acontecer? A resposta para essa pergunta é positiva. No entanto, a data prevista para o início das obras ainda é uma incógnita.

LEIA MAIS: Desfalques e improvisos: Vasco tem dúvidas, mas tempo para achar soluções

“Primeiramente, é um desejo do Vasco, do próprio presidente, que é disputar a possível final da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro, em São Januário. Então, prevendo uma possibilidade dessa final, o intervalo chave seria esse agora. O que a gente vai fazer agora é só a troca do gramado, não vamos fazer nenhuma troca da estrutura das etapas construtivas de drenagem, de irrigação. Essa troca vai eliminar aquelas mutações que deixavam todos chateados”.

A troca completa do gramado de São Januário será feita em até 10 dias. Portanto haverá tempo suficiente para o Vasco receber o Internacional, no dia 28 de novembro, em São Januário. O clube também teve uma facilidade econômica para realizar a troca do campo, pagando a metade do preço por toda a operação, algo em torno de R$ 300 mil.

Planejamento contempla o CT Moacyr Barbosa

Quando a reforma de São Januário começar, o Vasco vai poder aproveitar a grama do campo em um outro lugar. Inclusive, há um acordo do clube com a Greenleaf, para a construção da metade de um campo no CT Moacyr Barbosa, como revelou Pedrosa.