Copa do Brasil e sem previsão de reforma: os motivos para o Vasco trocar o gramado de São Januário

Copa do Brasil e sem previsão de reforma: os motivos para o Vasco trocar o gramado de São JanuárioDiretor técnico da Greenleaf, Lucas Pedrosa revelou os planos do Cruz-Maltino com a troca integral da grama do estádio
A troca completa do gramado de São Januário, anunciada ontem pelo Vasco, gerou dúvidas sobre a reforma do estádio. Afinal de contas, vai ou não acontecer? A resposta para essa pergunta é positiva. No entanto, a data prevista para o início das obras ainda é uma incógnita.
Por conta dessa incerteza, o Vasco antecipou o planejamento já previsto, de acordo com o diretor técnico da Greenleaf, Lucas Pedrosa. A empresa será a responsável pela troca integral do gramado, visando enfim, retirar as manchas provocadas por mutações, pensando em uma final de Copa do Brasil.
“Primeiramente, é um desejo do Vasco, do próprio presidente, que é disputar a possível final da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro, em São Januário. Então, prevendo uma possibilidade dessa final, o intervalo chave seria esse agora. O que a gente vai fazer agora é só a troca do gramado, não vamos fazer nenhuma troca da estrutura das etapas construtivas de drenagem, de irrigação. Essa troca vai eliminar aquelas mutações que deixavam todos chateados”.
A troca completa do gramado de São Januário será feita em até 10 dias. Portanto haverá tempo suficiente para o Vasco receber o Internacional, no dia 28 de novembro, em São Januário. O clube também teve uma facilidade econômica para realizar a troca do campo, pagando a metade do preço por toda a operação, algo em torno de R$ 300 mil.
Planejamento contempla o CT Moacyr Barbosa
Quando a reforma de São Januário começar, o Vasco vai poder aproveitar a grama do campo em um outro lugar. Inclusive, há um acordo do clube com a Greenleaf, para a construção da metade de um campo no CT Moacyr Barbosa, como revelou Pedrosa.
“A tomada de decisão foi pela troca do gramado de São Januário e confirmar também a obra no CT. Então praticamente mais de meio campo vai ser construído no campo dois, para eles terem mais um espaço para fazer os treinamentos. Ali vai ter todas as etapas construtivas, como drenagem, irrigação, camada topsoil e o plantio da grama”.
