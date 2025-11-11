Conmebol apresenta bola oficial da final da Sul-Americana

Conmebol apresenta bola oficial da final da Sul-AmericanaDecisão entre Atlético e Lanús, da Argentina, será no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai
A Conmebol divulgou nesta terça-feira (11) a bola para a final da Sul-Americana. Fornecedora oficial da competição, a Puma criou uma bola especial para a decisão, que será disputada entre Atlético e Lanús, da Argentina, no próximo dia 22, às 17h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
O design da bola presta homenagem à intensidade e ao espírito competitivo do futebol sul-americano. Dessa forma, os seus tons brancos, azuis e dourados refletem movimento, energia e celebração. Já o icônico logotipo Puma se ergue como emblema de caráter e determinação.
A bola é um resultado de uma parceria que continua crescendo nos últimos anos. Afinal, a Puma em conjunto com a Conmebol buscam continuar promovendo o futebol na região, conectando milhões de pessoas através do esporte que as une.
A Puma é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados, roupas e acessórios. Criada em 1948 na Alemanha, a empresa distribui seus produtos em mais de 120 países. No Brasil, aliás, patrocina o Palmeiras.
