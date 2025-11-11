Conmebol apresenta bola oficial da final da Sul-Americana

Decisão entre Atlético e Lanús, da Argentina, será no dia 22 de novembro, em Assunção, no Paraguai

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (11) a bola para a final da Sul-Americana. Fornecedora oficial da competição, a Puma criou uma bola especial para a decisão, que será disputada entre Atlético e Lanús, da Argentina, no próximo dia 22, às 17h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O design da bola presta homenagem à intensidade e ao espírito competitivo do futebol sul-americano. Dessa forma, os seus tons brancos, azuis e dourados refletem movimento, energia e celebração. Já o icônico logotipo Puma se ergue como emblema de caráter e determinação.