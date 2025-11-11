Confira quanto o Botafogo pode receber com o aluguel do Nilton Santos ao Vasco

Alvinegro encaminha acordo com o Cruz-Maltino, que iniciará a reforma de São Januário em 2026 e as obras devem durar três anos

Dessa forma, o valor do aluguel será de R$ 250 mil por jogo. Contudo, ainda se discute um percentual de lucro para o Alvinegro nas vendas de bebidas e na comercialização de camarotes. O Nilton Santos estará disponível para o Cruz-Maltino, mas dependerá do calendário de jogos do Glorioso e da agenda de shows no estádio, que serão prioridades.

O Botafogo encaminhou um acordo com o Vasco para alugar o Nilton Santos nas próximas três temporadas. Afinal, o Cruz-Maltino fará a revitalização de São Januário a partir de 2026 e a expectativa é que as obras tenham o prazo de três anos.

Essa será uma nova fonte de renda para o Botafogo, mas ainda não há como projetar o valor exato. Por outro lado, é possível realizar estimativas a partir da média de jogos do Vasco nos últimos anos em seu estádio, segundo levantamento do portal “ge”.

Nesse sentido, nas últimas cinco temporadas, o Cruz-Maltino teve média de 30 partidas como mandante, seja na Colina Histórica ou em outro estádio. Caso isso se repita, o Botafogo receberá cerca de R$ 7,5 milhões por temporada. Quando o assunto são só os jogos disputados em São Januário, a média dos últimos cinco anos cai para 5,7 milhões por temporada.

Por fim, tudo também dependerá dos avanços esportivos da equipe da Colina. Afinal, os comandados do técnico Fernando Diniz ainda podem garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Eles disputam a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, em dezembro, e terão mais cinco rodadas para tentar entrar no G7 do Brasileirão.