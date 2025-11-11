Com sete ausências contra o Sport, Flamengo trabalha para ter “reforços” na Data Fifa

Rubro-Negro tenta minimizar os desfalques e foca na recuperação de atletas como Léo Ortiz, Jorginho e Allan para o duelo com o Leão da Ilha / Crédito: Jogada 10

A reta final da temporada no Flamengo promete ser intensa. Afinal, o elenco não terá muito tempo para descansar nesta Data Fifa, visto que entrará em campo contra o Sport, em jogo atrasado pelo Brasileirão. O técnico Filipe Luís terá pelo menos sete desfalques para o confronto, mas a equipe trabalha na recuperação de jogadores lesionados ou mais desgastados fisicamente para também ter reforços. Após o triunfo sobre o Santos, no Maracanã, o elenco teve folga na segunda-feira (10). Parte do grupo que ganhará uma atenção a mais na recuperação ou controle de carga volta aos treinos já nesta terça-feira (11).

Diante do Leão da Ilha, no sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na capital pernambucana, o Rubro-Negro não poderá contar com os sete convocados. Entre eles, estão Danilo e Alex Sandro (Brasil); Arrascaeta, Viña e Varela (Uruguai); Plata (Equador) e Carrascal (Colômbia). Recuperação de atletas na Data Fifa Léo Ortiz, Pedro, Jorginho e Allan estão lesionados. O zagueiro, que se recupera de um estiramento no ligamento do tornozelo direito, é o nome que tem mais chance de ficar à disposição, segundo o portal “ge”. Isso porque Filipe Luís tem pouco utilizado os jovens zagueiros Cleiton e João Victor. Além disso, Jorginho, que se recupera de uma lesão na coxa direita, enfrenta um caso parecido. Ele marcou presença no CT ao lado de Ortiz para dar sequência ao tratamento e tem chance de retornar na próxima partida.

Por fim, Pedro ainda está com o antebraço direito imobilizado e tem previsão para voltar a treinar (de forma leve) com o grupo na quarta-feira. Contudo, ele só deve retornar na semana da final da Libertadores, contra o Palmeiras. Allan, por sua vez, tem um problema crônico de fascite plantar, mas não deve preocupar nos próximos treinos. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

