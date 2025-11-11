Cogitado para assumir a França, Zidane indica retorno ao futebol: “Em breve”Sem trabalhar no comando de alguma equipe desde 2021, Zizou participou de um evento beneficente e deixou no ar uma possível volta
Um dos principais nomes da história da seleção francesa, Zinedine Zidane está desde 2021 sem trabalhar como treinador, após uma temporada sem títulos pelo Real Madrid. Agora, o ex-jogador foi cogitado como substituto do ex-companheiro Didier Deschamps à frente da França, após a Copa do Mundo de 2026, e respondeu, em um evento beneficente, quando voltará ao comando de alguma equipe.
“Em breve”, disse o ex-camisa 10 da França.
Além disso, o “L’Equipe” publicou que Zizou tem estudado a Ligue 1 (Campeonato Francês) e os jogadores franceses espalhados pelo futebol mundial. Ele também está em constante diálogo com o ex-zagueiro Laurent Blanc, capitão da França no título mundial de 1998 e treinador dos Bleus entre 2010 e 2012.
Depois de encerrar sua segunda passagem pela equipe merengue, Zidane teve seu nome ventilado em outros clubes do Velho Continente. Entre eles, Juventus e Bayern de Munique, de acordo com a imprensa europeia, porém preferiu seguir em um período sabático.
Por fim, vale lembrar que o ex-jogador esteve à frente do Real Madrid entre 2016 e 2018; e depois, de 2019 a 2021. Ele conquistou três títulos da Champions League e dois do Campeonato Espanhol.
