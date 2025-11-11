Cogitado para assumir a França, Zidane indica retorno ao futebol: “Em breve”

Além disso, o “L’Equipe” publicou que Zizou tem estudado a Ligue 1 (Campeonato Francês) e os jogadores franceses espalhados pelo futebol mundial. Ele também está em constante diálogo com o ex-zagueiro Laurent Blanc, capitão da França no título mundial de 1998 e treinador dos Bleus entre 2010 e 2012.

Depois de encerrar sua segunda passagem pela equipe merengue, Zidane teve seu nome ventilado em outros clubes do Velho Continente. Entre eles, Juventus e Bayern de Munique, de acordo com a imprensa europeia, porém preferiu seguir em um período sabático.

Por fim, vale lembrar que o ex-jogador esteve à frente do Real Madrid entre 2016 e 2018; e depois, de 2019 a 2021. Ele conquistou três títulos da Champions League e dois do Campeonato Espanhol.