Chefe de scout revela que Cruzeiro já poderia lucrar com Néiser Villarreal

Dirigente do Cruzeiro falou sobre valorização de Néiser Villarreal, que tem pré-contrato com o clube, após a disputa da Copa do Mundo Sub-20 / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro já poderia lucrar com um reforço que nem sequer atuou com a camisa celeste. Ao menos, foi o que disse o chefe do departamento de scout da Raposa, Joaquim Pinto, sobre Néiser Villarreal. Afinal, o atacante colombiano de 20 anos, com quem o Cruzeiro tem um pré-contrato, saiu valorizado após a disputa da Copa do Mundo Sub-20, em outubro, no Chile. Em setembro, antes da disputa da Copa do Mundo Sub-20, o Cruzeiro anunciou a contratação de Néiser Villarreal, atacante do Millonarios e considerado uma das principais promessas do futebol colombiano. O jogador é esperado em Belo Horizonte em dezembro para passar a atuar pelo clube em 2026. Ele tem contrato com a Raposa válido por cinco temporada.

“Neste momento, o Néiser, mesmo sem jogar no Cruzeiro, já podíamos vender e ganhar dinheiro. Porque lá está. Houve muitos (clubes), que neste Mundial Sub-20 não o tinham tão bem identificado ou tinham, mas não queriam assumir o risco. Agora, já querem assumir, em função do que ele apresentou no Mundial Sub-20”, disse Joaquim Pinto, chefe do departamento de scout do Cruzeiro, ao site “Central da Toca”. O dirigente do Cruzeiro ainda afirmou que o Cruzeiro não tivesse se antecipado ao Mundial Sub-20, o clube dificilmente conseguiria contratar Villarreal neste momento. “Posso lhe dizer que, se não o tivéssemos contratado antes do Mundial do Sub-20, quase certeza que não o iríamos conseguir contratar. É a tal questão do risco, que falei há pouco, que nós, muitas vezes, não podemos ter medo de assumir”, afirmou Joaquim Pinto. Néiser Villarreal foi o destaque da boa campanha da Colômbia na Copa do Mundo Sub-20. Afinal, ele marcou cinco gols em seis partidas disputas. Além disso, ajudou a sua seleção a ir até a semifinal, quando foi eliminada pela Argentina.

Reforço do Cruzeiro vive imbróglio na Colômbia Apesar das altas expectativas sobre Néiser Villarreal no Cruzeiro, o atacante vive um momento conturbado na Colômbia. Após a disputa da Copa do Mundo Sub-20, o jogador não se reapresentou ao Millonarios, com quem tem contrato até o fim de novembro. O clube colombiano, inclusive, avalia entrar com uma ação na Fifa contra Villarreal, que poderia render até uma suspensão ao jogador. De acordo com o jornalista Alexis Rodríguez, o Millonarios já notificou o atleta duas vezes para se reapresentar, mas não teve respostas.