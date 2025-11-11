Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe de scout revela que Cruzeiro já poderia lucrar com Néiser Villarreal

Chefe de scout revela que Cruzeiro já poderia lucrar com Néiser Villarreal

Dirigente do Cruzeiro falou sobre valorização de Néiser Villarreal, que tem pré-contrato com o clube, após a disputa da Copa do Mundo Sub-20
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Cruzeiro já poderia lucrar com um reforço que nem sequer atuou com a camisa celeste. Ao menos, foi o que disse o chefe do departamento de scout da Raposa, Joaquim Pinto, sobre Néiser Villarreal. Afinal, o atacante colombiano de 20 anos, com quem o Cruzeiro tem um pré-contrato, saiu valorizado após a disputa da Copa do Mundo Sub-20, em outubro, no Chile.

Em setembro, antes da disputa da Copa do Mundo Sub-20, o Cruzeiro anunciou a contratação de Néiser Villarreal, atacante do Millonarios e considerado uma das principais promessas do futebol colombiano. O jogador é esperado em Belo Horizonte em dezembro para passar a atuar pelo clube em 2026. Ele tem contrato com a Raposa válido por cinco temporada.

“Neste momento, o Néiser, mesmo sem jogar no Cruzeiro, já podíamos vender e ganhar dinheiro. Porque lá está. Houve muitos (clubes), que neste Mundial Sub-20 não o tinham tão bem identificado ou tinham, mas não queriam assumir o risco. Agora, já querem assumir, em função do que ele apresentou no Mundial Sub-20”, disse Joaquim Pinto, chefe do departamento de scout do Cruzeiro, ao site “Central da Toca”.

O dirigente do Cruzeiro ainda afirmou que o Cruzeiro não tivesse se antecipado ao Mundial Sub-20, o clube dificilmente conseguiria contratar Villarreal neste momento.

“Posso lhe dizer que, se não o tivéssemos contratado antes do Mundial do Sub-20, quase certeza que não o iríamos conseguir contratar. É a tal questão do risco, que falei há pouco, que nós, muitas vezes, não podemos ter medo de assumir”, afirmou Joaquim Pinto.

Néiser Villarreal foi o destaque da boa campanha da Colômbia na Copa do Mundo Sub-20. Afinal, ele marcou cinco gols em seis partidas disputas. Além disso, ajudou a sua seleção a ir até a semifinal, quando foi eliminada pela Argentina.

Reforço do Cruzeiro vive imbróglio na Colômbia

Apesar das altas expectativas sobre Néiser Villarreal no Cruzeiro, o atacante vive um momento conturbado na Colômbia. Após a disputa da Copa do Mundo Sub-20, o jogador não se reapresentou ao Millonarios, com quem tem contrato até o fim de novembro.

O clube colombiano, inclusive, avalia entrar com uma ação na Fifa contra Villarreal, que poderia render até uma suspensão ao jogador. De acordo com o jornalista Alexis Rodríguez, o Millonarios já notificou o atleta duas vezes para se reapresentar, mas não teve respostas.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar