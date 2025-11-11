CBF revela troféu e medalhas da Série B e esquenta briga pelo título

CBF revela troféu e medalhas da Série B e esquenta briga pelo títuloCoritiba pode levantar a taça já no sábado (15/11) se vencer o Athletic-MG; Chapecoense tropeça, e G4 segue embolado
A CBF aumentou a ansiedade na reta final da Série B. A entidade divulgou, nesta terça-feira (11/11), as imagens oficiais do troféu e das medalhas que premiarão o campeão e o vice da competição. As fotos, portanto, mostram o objeto de desejo dos clubes que ainda sonham com o título e o acesso. A taça, aliás, pode conhecer seu dono já no próximo fim de semana, na 37ª e penúltima rodada do torneio.
O grande favorito é o Coritiba. O Coxa lidera com 64 pontos, cinco a mais que os segundos colocados, Athletico-PR e Remo, ambos com 59. O time paranaense depende apenas de si. O Coritiba pode, inclusive, soltar o grito de campeão no sábado (15/11). Para isso, basta vencer o Athletic-MG, às 16h30, no Couto Pereira. O empate também pode ser suficiente, desde que o Athletico-PR não vença a Ferroviária no domingo (16/11).
Coritiba está mais próximo do título da Série B
O cenário para o Coxa, aliás, ficou ainda mais favorável no encerramento da 36ª rodada. Na noite de segunda-feira (10/11), a Chapecoense, que brigava pela vice-liderança, perdeu para o América-MG por 1 a 0, em Chapecó. Com o tropeço, a Chape estacionou nos 58 pontos (4º). Dessa maneira, o time catarinense agora vê sua vaga no G4 ameaçada, pois Criciúma (5º) e Goiás (6º) também têm 58 pontos, com o Novorizontino (7º) logo atrás, com 57.
Enquanto o Coritiba se prepara para erguer o troféu, a parte de baixo da tabela também teve definições. A 36ª rodada selou o rebaixamento de Volta Redonda e Paysandu, que disputarão a Série C em 2026. O Botafogo-SP, por sua vez, venceu o Amazonas por 1 a 0 e conseguiu sair do Z4. No momento, Amazonas e Ferroviária completam a zona da degola, lutando pela permanência nas duas últimas rodadas.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.