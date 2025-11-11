CBF revela troféu e medalhas da Série B e esquenta briga pelo título

Coritiba está mais próximo do título da Série B

O cenário para o Coxa, aliás, ficou ainda mais favorável no encerramento da 36ª rodada. Na noite de segunda-feira (10/11), a Chapecoense, que brigava pela vice-liderança, perdeu para o América-MG por 1 a 0, em Chapecó. Com o tropeço, a Chape estacionou nos 58 pontos (4º). Dessa maneira, o time catarinense agora vê sua vaga no G4 ameaçada, pois Criciúma (5º) e Goiás (6º) também têm 58 pontos, com o Novorizontino (7º) logo atrás, com 57.

Enquanto o Coritiba se prepara para erguer o troféu, a parte de baixo da tabela também teve definições. A 36ª rodada selou o rebaixamento de Volta Redonda e Paysandu, que disputarão a Série C em 2026. O Botafogo-SP, por sua vez, venceu o Amazonas por 1 a 0 e conseguiu sair do Z4. No momento, Amazonas e Ferroviária completam a zona da degola, lutando pela permanência nas duas últimas rodadas.

