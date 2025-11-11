CBF fecha acordo com empresa de tecnologia para impedimento semiautomático

Genius Sports, empresa que atende a Premier League, será a responsável pela implantação deste sistema no futebol brasileiro em 2026 / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou, na última segunda-feira (10), a implantação do impedimento semiautomático a partir da primeira rodada do Brasileiro de 2026, no dia 28 de janeiro. Assim, a entidade fechou acordo com a Genius Sports, que atende grandes ligas pelo mundo, como a Premier League, para fornecer a tecnologia no Brasil. Dessa forma, Harry Lennard, ex-assistente da liga inglesa, é o atual diretor de arbitragem da empresa. O profissional, portanto, apresentou detalhes do sistema e ressaltou a importância dessa novidade para a credibilidade dos árbitros.

“Acho que a maior vantagem é restaurar o fluxo natural da informação: a bola entra, uma decisão é feita, o VAR faz a decisão, passa ao juiz que diz ao mundo. No sistema atual, quando você está desenhando as linhas, as pessoas de casa conhecem a decisão antes de que as pessoas no gramado saibam. Nosso sistema tenta restaurar o fluxo natural de informação e compartilhar e dar decisões mais rápidas, mais confiáveis e com mais credibilidade”, disse. No Campeonato Inglês, utilizam a tecnologia com cerca de 30 aparelhos iPhone 16 Pro, com a tendência de uma atualização para os para modelos 17 Pro, nos estádios. Diante disso, esses celulares gravam as partidas em 4k e 100 frames por segundo. Avanço importante para o futebol brasileiro De acordo com o Lennard, o programa monitora milhares de pontos no corpo de cada atleta em campo. Ele salientou que, através de inteligência artificial, essa tecnologia define o momento exato do passe e quem são o atacante e o defensor que interessam para a análise.