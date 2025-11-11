Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF fecha acordo com empresa de tecnologia para impedimento semiautomático

Genius Sports, empresa que atende a Premier League, será a responsável pela implantação deste sistema no futebol brasileiro em 2026
A CBF anunciou, na última segunda-feira (10), a implantação do impedimento semiautomático a partir da primeira rodada do Brasileiro de 2026, no dia 28 de janeiro. Assim, a entidade fechou acordo com a Genius Sports, que atende grandes ligas pelo mundo, como a Premier League, para fornecer a tecnologia no Brasil.

Dessa forma, Harry Lennard, ex-assistente da liga inglesa, é o atual diretor de arbitragem da empresa. O profissional, portanto, apresentou detalhes do sistema e ressaltou a importância dessa novidade para a credibilidade dos árbitros.

“Acho que a maior vantagem é restaurar o fluxo natural da informação: a bola entra, uma decisão é feita, o VAR faz a decisão, passa ao juiz que diz ao mundo. No sistema atual, quando você está desenhando as linhas, as pessoas de casa conhecem a decisão antes de que as pessoas no gramado saibam. Nosso sistema tenta restaurar o fluxo natural de informação e compartilhar e dar decisões mais rápidas, mais confiáveis e com mais credibilidade”, disse.

No Campeonato Inglês, utilizam a tecnologia com cerca de 30 aparelhos iPhone 16 Pro, com a tendência de uma atualização para os para modelos 17 Pro, nos estádios. Diante disso, esses celulares gravam as partidas em 4k e 100 frames por segundo.

Avanço importante para o futebol brasileiro

De acordo com o Lennard, o programa monitora milhares de pontos no corpo de cada atleta em campo. Ele salientou que, através de inteligência artificial, essa tecnologia define o momento exato do passe e quem são o atacante e o defensor que interessam para a análise.

“A cada fim de semana, na Premier League, há cerca de 250 impedimentos. O sistema, sozinho, tem 97,8% de acerto. É muito próximo de algo totalmente automático. Em um fim de semana recente, fomos usados em cinco decisões. Em apenas uma delas tivemos que mudar o ponto do toque na bola por dois frames”, frisou ao portal “ge”.

Por fim, o sistema é capaz de determinar automaticamente qual é o ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo. Um frame que será importante para definir os impedimentos com mais agilidade e precisão.

