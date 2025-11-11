CBF apresenta plano do fair play financeiro para o futebol brasileiro

Em reunião realizada no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro, apresentou aos participantes uma versão do inédito modelo de fair play financeiro. Os participantes poderão enviar sugestões até às 18h (de Brasília) do próximo dia 14 de novembro, para a versão final do modelo. O Flamengo, aliás, apresentou sugestões na reunião desta última segunda-feira (10).

A CBF apresentou nesta terça-feira (11) uma versão do modelo do fair play financeiro para o futebol brasileiro. A entidade concluiu o trabalho do Grupo de Trabalho (GT), construído em conjunto por clubes, federações, profissionais independentes e a consultoria contratada. Dessa forma, a versão final será apresentada no Summit CBF Academy, em 26 de novembro.

O modelo apresentado na reunião se inspira em regulamentos implementados nas cinco maiores ligas do mundo: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Contudo, adaptou o que funciona nos países europeus à realidade financeira dos clubes brasileiros. A ideia da CBF com a implementação do modelo é garantir mais equilíbrio nas contas e evitar gastos acima do limite.

A implementação do modelo de sustentabilidade financeira será feita de forma gradual. Portanto, a fiscalização começará a partir de abril de 2026, com a regra implementada integralmente em 2029. Pelas novas normas os clubes terão que limitar gastos com salários e amortização de jogadores a no máximo 70% da receita. Além disso, o endividamento de curto prazo não poderá ultrapassar 45% da receita total.

CBF exige equilíbrio financeiro

No planejamento da implementação do modelo, o período entre 2026 e 2027 será de adaptação às novas regras. Contudo, a partir de 2028, os clubes deverão comprovar que ganham tanto quanto gastam. Além disso, haverá punições para quem desrespeitar o fair play financeiro, com risco de advertência, multa, retenção de receitas, transfer ban, perda de pontos, rebaixamento e cassação da licença de clube.

Já os clubes em recuperação judicial terão regras específicas voltadas à estabilidade financeira. Dessa forma, serão obrigados a limitar a folha salarial para manter o equilíbrio nas janelas de transferências. Portanto, só será possível contratar se o valor gasto for igual ou menor ao recebido com vendas. Assim, a CBF quer garantir que os clubes vivam dentro de suas condições e tornem o futebol brasileiro mais saudável.