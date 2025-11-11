Casemiro vê Seleção mais forte com Neymar: “Indispensável”

“Cada um faz o que quer dentro e fora de campo. Meu estilo de vida é outro, mais reservado. Mas a gente não pode dispensar se esse cara está bem. Se esse cara está bem fisicamente e mentalmente, é o melhor disparado (…) Ele é indispensável para qualquer seleção. Ele estando bem, seria muito importante para nós, porque é um cara de outro mundo”, disse Casemiro.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Neymar voltou a ser titular pelo Santos após quase dois meses. Entretanto, a atuação diante do Flamengo deixou dúvidas sobre a condição física do craque visando uma disputa entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao “ge”, o volante Casemiro destacou a importância do camisa 10 do Peixe, mas fez ressalvas sobre sua condição física.

Desde que assumiu a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti sempre deixou claro que vai priorizar jogadores com boas condições físicas para ajudar dentro de campo. Dessa forma, Neymar ficou para trás na lista do treinador italiano. O craque do Santos chegou a ser cogitado, mas sempre que esteve perto sofreu com problemas físicos. No último deles, ficou quase dois meses fora dos gramados.

“Se eu tenho que me desdobrar dentro do campo para ele dar o último passe ou fazer o gol, eu faço. Eu acho que o Neymar é irrecusável para qualquer um, mas a gente sabe que ele tem que estar bem. Cabe muito mais a ele saber o que fazer e o que não fazer, mas acho que a gente precisa dele. Com a qualidade dele, a gente precisa”, completou

Sem Neymar, Seleção inicia preparação para a última Data Fifa do ano

Neymar voltou a atuar pelo Santos no empate com o Fortaleza, no último dia 1º de novembro. Ele atuou por 30 minutos e participou do gol de empate do Peixe. Poupado na derrota diante do Palmeiras por causa do gramado sintético, voltou a atuar como titular na derrota para o Flamengo, no domingo (9), no Maracanã. Contudo, teve uma atuação sem brilho. Quando saiu de campo, o time fez dois gols.

Apesar de recuperado, Neymar perdeu a última Data Fifa da temporada. A última lesão, aliás, tirou duas oportunidades do craque do Santos em voltar a defender a Seleção. Dessa forma, o camisa 10 do Peixe terá apenas mais uma oportunidade, em março. Esta, inclusive, vai ser a última janela antes da Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti já revelou que pretende convocar quem vai ao Mundial.