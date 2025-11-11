Casal viraliza com participação de Messi em pedido de namoro; veja o vídeo

Astro do Inter Miami, da MLS, está em Barcelona uma visita particular e familiar em Barcelona, onde construiu a maior parte de seu legado / Crédito: Jogada 10

Um momento romântico nas ruas de Barcelona ganhou contornos inesperados com a presença de um dos maiores jogadores da história do futebol espanhol. Enquanto um casal registrava o pedido de namoro com um buquê de violetas, Lionel Messi surgiu ao fundo das imagens, caminhando tranquilamente pela capital. O vídeo, publicado nas redes sociais no último domingo (9), mostra o rapaz entregando as flores à namorada, que se emociona com o gesto. Atrás deles, quase despercebido, o craque argentino aparece acompanhado de dois homens, atravessando a cena de forma natural.

Só depois o casal percebe a presença do astro e reage com espanto e risadas, sem acreditar na coincidência. A gravação rapidamente viralizou, acumulando milhões de visualizações e comentários de fãs surpresos com o encontro inesperado. Lionel está em Barcelona em uma visita pessoal à cidade onde construiu a maior parte de sua carreira e se consagrou como ídolo eterno do clube catalão. O próximo compromisso do Inter Miami está marcado para o dia 23 de novembro, um domingo, e o craque teve esse tempo livre no calendário. Um casal fazendo um vídeo romântico nas ruas de Barcelona e atrás deles apenas Lionel Messi caminhando.

Planos de Messi para o futuro Além da passagem pela Espanha, o atacante do Inter Miami aproveita o período para refletir sobre o futuro da carreira. Em entrevista recente à NBC News, o argentino de 38 anos afirmou que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026, mas ressaltou que avaliará sua condição física nos próximos meses para se decidir. “Vou avaliar isso dia após dia quando começar a pré-temporada no próximo ano com o Inter Miami. Ver se realmente posso estar 100%. Se serei útil ao grupo, à seleção”, declarou o ídolo nacional.