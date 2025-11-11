Barcelona se defende e garante que avisou Federação sobre tratamento de Lamine Yamal

Barcelona se defende e garante que avisou Federação sobre tratamento de Lamine YamalClube diz ter comunicado a decisão imediatamente, após a RFEF afirmar que não foi informada sobre procedimento médico do atacante
O Barcelona afirmou ter comunicado imediatamente à Federação Espanhola de Futebol a decisão de submeter Lamine Yamal a um tratamento com um especialista belga para curar uma pubalgia. Segundo os jornais espanhóis ‘Mundo Deportivo’ e ‘Marca’, a medida foi definida após uma reunião entre o jogador, o departamento médico do clube e o médico Ernest Schilders, com o objetivo de acelerar a recuperação e garantir o bem-estar do atacante.
Fontes do Barça garantem que a federação recebeu a informação assim que a decisão ocorreu. O tratamento exige entre sete e dez dias de repouso. Isto fará com que Yamal desfalque a seleção espanhola nos jogos contra a Geórgia (dia 15) e Turquia (dia 18), pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo.
O jovem de 18 anos atuou durante os 90 minutos e marcou um gol na vitória do Barcelona sobre o Celta, no domingo (9). No dia seguinte, ocorreu a reunião que definiu o novo tratamento.
A federação, porém, demonstrou insatisfação com a decisão. Isto porque a ausência de Yamal acontece justamente em compromissos considerados cruciais para a classificação da Espanha à Copa do Mundo de 2026.