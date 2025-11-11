Barcelona se defende e garante que avisou Federação sobre tratamento de Lamine Yamal

Clube diz ter comunicado a decisão imediatamente, após a RFEF afirmar que não foi informada sobre procedimento médico do atacante / Crédito: Jogada 10

O Barcelona afirmou ter comunicado imediatamente à Federação Espanhola de Futebol a decisão de submeter Lamine Yamal a um tratamento com um especialista belga para curar uma pubalgia. Segundo os jornais espanhóis ‘Mundo Deportivo’ e ‘Marca’, a medida foi definida após uma reunião entre o jogador, o departamento médico do clube e o médico Ernest Schilders, com o objetivo de acelerar a recuperação e garantir o bem-estar do atacante. LEIA MAIS: Endrick perto de acerto com o Lyon para jogar até o fim da temporada