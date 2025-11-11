Atlético x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro recebe o Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

Apesar da Data Fifa, Atlético Mineiro e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A partida atrasada é válida pela 16a rodada da competição. Na época, o Galo disputava os play-offs da Copa Sul-Americana e o jogo entre as equipes precisou ser adiado. Agora, Atlético e Fortaleza se encontram em situações distintas no Brasileirão. Depois de um momento irregular, o Galo conseguiu se recuperar e é nono colocado, com 43 pontos. Por outro lado, o Fortaleza é apenas o 19º, com 30 pontos. Mas o Leão do Pici ainda sonha em escapar do rebaixamento. Afinal, o time está cinco pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4.

Onde assistir A partida entre Atlético e Fortaleza terá transmissão do Premiere. Como chega o Atlético Mineiro Depois de um começo de passagem irregular, o Atlético Mineiro vive o seu melhor momento sob o comando de Jorge Sampaoli. Afinal, o time vem de uma sequência de seis jogos sem perder. Em resumo, neste período o Galo se classificou para a final da Copa Sul-Americana e se afastou da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, Sampaoli tem problemas para escalar o time contra o Fortaleza. Além dos problemas no DM, o treinador não conta com os zagueiros Junior Alonso e Ivan Román, além do meia Alan Franco. Todos foram convocados para as respectivas torcidas. Por outro lado, o Atlético terá os retornos do zagueiro Ruan Tressoldi e do meia Bernard, que cumpriram suspensão na última rodada.

Como chega o Fortaleza Assim como Sampaoli, o técnico Martim Palermo também tem problemas para escalar o Fortaleza nesta quarta-feira. O Leão do Pici não conta com os suspenso Brítez, Matheus Pereira e Adam Bareiro. Além disso, o clube também perdeu o zagueiro Kusevic, convocado pela seleção do Chile. Na zaga, Lucas Gazal deve ser o titular. Já no ataque, Deyverson e Lucero disputam a vaga de Bareiro. ATLÉTICO X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada

Data e horário: 12/11/2025 (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Éverson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli.

FORTALEZA: Brenno, Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Matheus Rossetto e Pochettino; Breno Lopes e Lucero (Deyverson). Técnico: Martin Pelermo.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)