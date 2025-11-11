Atlético tem retornos de Bernard e Ruan, mas perde três para jogo contra o Fortaleza

Junior Alonso, Ivan Román e Alan Franco estão com suas seleções e desfalcam o time; Sampaoli ainda tem dúvida sobre rodízio

O Atlético finalizou sua preparação para o jogo atrasado contra o Fortaleza, válido pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre nesta quarta-feira (12/11), às 20h30, na Arena MRV. Para este duelo, o técnico Jorge Sampaoli tem boas e más notícias. A saber, ele conta com o retorno de duas peças importantes que cumpriram suspensão. No entanto, o treinador perde três atletas convocados para a Data-Fifa.

As boas notícias são as voltas do meia Bernard e do zagueiro Ruan Tressoldi. Ambos, aliás, ficaram fora da partida contra o Sport por suspensão e agora retornam ao time. Contudo, os desfalques são mais numerosos e afetam diretamente o sistema defensivo. Os zagueiros Junior Alonso (Paraguai) e Ivan Román (Chile), além do volante Alan Franco (Equador), estão servindo suas respectivas seleções. Portanto, eles não jogam na Arena MRV.