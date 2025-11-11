Atlético tem retornos de Bernard e Ruan, mas perde três para jogo contra o Fortaleza

Atlético tem retornos de Bernard e Ruan, mas perde três para jogo contra o FortalezaJunior Alonso, Ivan Román e Alan Franco estão com suas seleções e desfalcam o time; Sampaoli ainda tem dúvida sobre rodízio
O Atlético finalizou sua preparação para o jogo atrasado contra o Fortaleza, válido pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre nesta quarta-feira (12/11), às 20h30, na Arena MRV. Para este duelo, o técnico Jorge Sampaoli tem boas e más notícias. A saber, ele conta com o retorno de duas peças importantes que cumpriram suspensão. No entanto, o treinador perde três atletas convocados para a Data-Fifa.
As boas notícias são as voltas do meia Bernard e do zagueiro Ruan Tressoldi. Ambos, aliás, ficaram fora da partida contra o Sport por suspensão e agora retornam ao time. Contudo, os desfalques são mais numerosos e afetam diretamente o sistema defensivo. Os zagueiros Junior Alonso (Paraguai) e Ivan Román (Chile), além do volante Alan Franco (Equador), estão servindo suas respectivas seleções. Portanto, eles não jogam na Arena MRV.
Técnico do Atlético não sabe se mantém rodízio
Com esse cenário, a grande dúvida é se Sampaoli manterá o rodízio. O técnico pode escalar um time alternativo ou usar a força máxima, visando a final da Copa Sul-Americana. Inclusive, a tendência é que Ruan Tressoldi assuma a vaga na zaga ao lado de Vitor Hugo. Bernard, por sua vez, disputa posição com Igor Gomes no meio-campo, e Hulk pode ser poupado, com Rony no ataque.
Dessa maneira, um provável Atlético tem: Everson, Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Arana (Caio), Fausto Vera, Alexsander, Bernard (Igor Gomes), Scarpa, Rony (Hulk) e Dudu.
O Galo busca a vitória para subir ainda mais na tabela, onde ocupa a 9ª posição com 43 pontos.