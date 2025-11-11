Atlético homenageia Hulk com vídeo emocionante pelos 500 gols

Atlético homenageia Hulk com vídeo emocionante pelos 500 golsAtacante chora com depoimentos da família e de técnicos; homenagem também terá bandeira em mosaico contra o Fortaleza
O Atlético homenageou um dos maiores ídolos de sua história, Hulk, que recentemente atingiu a marca de 500 gols em sua carreira. O feito histórico ocorreu na goleada sobre o Bahia, na última quarta (05/11). Para celebrar, o clube utilizou seu canal oficial no Youtube, nesta terça-feira (11/11), para publicar um vídeo especial. Além disso, o Galo exibiu uma bandeira comemorativa, que fará parte de um mosaico planejado para o jogo contra o Fortaleza, na Arena MRV, nesta quarta (12/11).
O vídeo divulgado, intitulado “HULK 500 GOLS: UMA HOMENAGEM INCRÍVEL AO ÍDOLO DO GALO”, não se restringe ao campo. Ele mostra o presidente Sérgio Coelho entregando uma placa comemorativa ao camisa 7 na Arena MRV. O ponto alto, contudo, foram os relatos de pessoas que marcaram a carreira do craque. Hulk, inclusive, se emocionou e chorou ao assistir as dedicatórias de seus filhos, sua esposa e seu pai.
Craque do Atlético se emociona ao lembrar da marca
No vídeo, Hulk também falou sobre o feito histórico. Ele relembrou suas origens e o orgulho de entrar para um grupo seleto. “Ter o privilégio de fazer parte dos dez maiores goleadores do futebol brasileiro é muito especial”, disse. “Um menino que veio do nada, trabalhava na feira e sonhava em ter uma oportunidade no futebol, hoje pode comemorar essa marca histórica”, completou o ídolo.
A homenagem contou com depoimentos de peso. Ex-treinadores como André Villas-Boas (que o comandou na Europa e Ásia) e Luis Felipe Scolari (Seleção e Atlético) enviaram mensagens. Além deles, o goleiro Everson, Otávio e até mesmo Paulinho, que hoje está no Palmeiras, participaram. Hulk, por sua vez, agradeceu a Paulinho. O camisa 7 destacou que a inteligência do ex-companheiro o ajudou a inflar seus números de assistência no Galo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.