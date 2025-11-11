Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético homenageia Hulk com vídeo emocionante pelos 500 gols

Atacante chora com depoimentos da família e de técnicos; homenagem também terá bandeira em mosaico contra o Fortaleza
O Atlético homenageou um dos maiores ídolos de sua história, Hulk, que recentemente atingiu a marca de 500 gols em sua carreira. O feito histórico ocorreu na goleada sobre o Bahia, na última quarta (05/11). Para celebrar, o clube utilizou seu canal oficial no Youtube, nesta terça-feira (11/11), para publicar um vídeo especial. Além disso, o Galo exibiu uma bandeira comemorativa, que fará parte de um mosaico planejado para o jogo contra o Fortaleza, na Arena MRV, nesta quarta (12/11).

O vídeo divulgado, intitulado “HULK 500 GOLS: UMA HOMENAGEM INCRÍVEL AO ÍDOLO DO GALO”, não se restringe ao campo. Ele mostra o presidente Sérgio Coelho entregando uma placa comemorativa ao camisa 7 na Arena MRV. O ponto alto, contudo, foram os relatos de pessoas que marcaram a carreira do craque. Hulk, inclusive, se emocionou e chorou ao assistir as dedicatórias de seus filhos, sua esposa e seu pai.

Craque do Atlético se emociona ao lembrar da marca

No vídeo, Hulk também falou sobre o feito histórico. Ele relembrou suas origens e o orgulho de entrar para um grupo seleto. “Ter o privilégio de fazer parte dos dez maiores goleadores do futebol brasileiro é muito especial”, disse. “Um menino que veio do nada, trabalhava na feira e sonhava em ter uma oportunidade no futebol, hoje pode comemorar essa marca histórica”, completou o ídolo.

A homenagem contou com depoimentos de peso. Ex-treinadores como André Villas-Boas (que o comandou na Europa e Ásia) e Luis Felipe Scolari (Seleção e Atlético) enviaram mensagens. Além deles, o goleiro Everson, Otávio e até mesmo Paulinho, que hoje está no Palmeiras, participaram. Hulk, por sua vez, agradeceu a Paulinho. O camisa 7 destacou que a inteligência do ex-companheiro o ajudou a inflar seus números de assistência no Galo.

