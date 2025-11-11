Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético anuncia que CEO da SAF deixará cargo no fim de 2025

Em nota divulgada nesta terça-feira, Atlético Mineiro comunicou a saída de Bruno Muzzi e definiu data para anúncio de novo CEO
Tipo Notícia

O Atlético Mineiro vai passar por uma mudança importante no fim da temporada. Nesta terça-feira (11), o clube anunciou a saída do CEO da SAF, Bruno Muzzi. O dirigente, no entanto, só vai deixar o cargo no dia 31 de dezembro de 2025.

Em nota divulgada nesta tarde, o Atlético informou que o novo CEO do clube terá seu nome divulgado no início de dezembro. O escolhido para o cargo, inclusive, ficará até o fim de 2025 no processo de transição do cargo ao lado de Bruno Muzzi.

Além disso, o Atlético demonstrou, em nota, “reconhecimento e gratidão a Bruno Muzzi pela dedicação, profissionalismo, competência e compromisso demonstrados ao longo de sua trajetória à frente da gestão executiva da Arena MRV e da SAF do Galo”.

“Profissional de ampla experiência e com destacada atuação no mercado, Muzzi liderou o projeto da Arena MRV desde a sua concepção e, a partir de 2022, assumiu também a função de CEO do Galo, contribuindo de forma decisiva para importantes avanços institucionais, estruturais e de governança”, diz um trecho da nota do Atlético.

Bruno Muzzi deixa o Atlético por “desgaste”

Apesar dos elogios ao trabalho de Bruno Muzzi, o CEO vai deixar o cargo por um “desgaste” interno. A informação é do “GE”. Além disso, o “cansaço” do dirigente também foi apontado como outro movito para a sua saída.

Muzzi, inclusive, já havia pedido para deixar o Atlético no fim de 2024. No entanto, na época, foi convencido a permanecer no comando da SAF alvinegra.

Responsável pela parte administrativa da SAF, Muzzi viveu uma temporada desgastante em meio aos muitos problemas financeiros do Atlético. Em julho, o Galo precisou lidar com cobranças públicas dos jogadores em relação a salários atrasados. Rony, por exemplo, chegou a pedir a rescisão do seu contrato na Justiça, enquanto outros jogadores notificaram o Galo extrajudicialmente.

Apesar das dificuldades financeiras, Muzzi pode terminar a sua gestão na frente do clube com o título da Copa Sul-Americana. Afinal, no próximo dia 22, o Galo enfrenta o Lanús na final da competição continental, em Assunção, no Paraguai.

 

