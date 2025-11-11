Atlético anuncia que CEO da SAF deixará cargo no fim de 2025

Em nota divulgada nesta terça-feira, Atlético Mineiro comunicou a saída de Bruno Muzzi e definiu data para anúncio de novo CEO / Crédito: Jogada 10

O Atlético Mineiro vai passar por uma mudança importante no fim da temporada. Nesta terça-feira (11), o clube anunciou a saída do CEO da SAF, Bruno Muzzi. O dirigente, no entanto, só vai deixar o cargo no dia 31 de dezembro de 2025. Em nota divulgada nesta tarde, o Atlético informou que o novo CEO do clube terá seu nome divulgado no início de dezembro. O escolhido para o cargo, inclusive, ficará até o fim de 2025 no processo de transição do cargo ao lado de Bruno Muzzi.

Além disso, o Atlético demonstrou, em nota, “reconhecimento e gratidão a Bruno Muzzi pela dedicação, profissionalismo, competência e compromisso demonstrados ao longo de sua trajetória à frente da gestão executiva da Arena MRV e da SAF do Galo”. “Profissional de ampla experiência e com destacada atuação no mercado, Muzzi liderou o projeto da Arena MRV desde a sua concepção e, a partir de 2022, assumiu também a função de CEO do Galo, contribuindo de forma decisiva para importantes avanços institucionais, estruturais e de governança”, diz um trecho da nota do Atlético. Bruno Muzzi deixa o Atlético por “desgaste” Apesar dos elogios ao trabalho de Bruno Muzzi, o CEO vai deixar o cargo por um “desgaste” interno. A informação é do “GE”. Além disso, o “cansaço” do dirigente também foi apontado como outro movito para a sua saída. Muzzi, inclusive, já havia pedido para deixar o Atlético no fim de 2024. No entanto, na época, foi convencido a permanecer no comando da SAF alvinegra.

Responsável pela parte administrativa da SAF, Muzzi viveu uma temporada desgastante em meio aos muitos problemas financeiros do Atlético. Em julho, o Galo precisou lidar com cobranças públicas dos jogadores em relação a salários atrasados. Rony, por exemplo, chegou a pedir a rescisão do seu contrato na Justiça, enquanto outros jogadores notificaram o Galo extrajudicialmente. Apesar das dificuldades financeiras, Muzzi pode terminar a sua gestão na frente do clube com o título da Copa Sul-Americana. Afinal, no próximo dia 22, o Galo enfrenta o Lanús na final da competição continental, em Assunção, no Paraguai.