Atalanta anuncia Raffaele Palladino como novo técnico

Treinador italiano assina até 2027 e substitui Ivan Juric no comando da equipe de Bérgamo

Raffaele Palladino é o novo técnico da Atalanta. O clube italiano anunciou a contratação nesta terça-feira (11) e confirmou que o treinador assinou contrato até junho de 2027.

No comunicado, o clube de Bérgamo informou também os nomes que farão parte da nova comissão técnica: Stefano Citterio será o auxiliar, Federico Peluso atuará como assistente técnico, Fabio Corabi e Nicola Riva cuidarão da preparação física, enquanto Andrea Ramponi e Mattia Casella serão os analistas de desempenho.

Palladino assume o lugar de Ivan Juric, demitido junto com sua comissão no última segunda-feira (10).

A Atalanta ocupa o 13º lugar do Campeonato Italiano, com 13 pontos em 11 jogos. Na Champions, o time tem sete pontos em quatro rodadas e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase.