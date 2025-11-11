Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo crava a data da aposentadoria

Em videoconferência na Arábia Saudita, o craque português revelou que pretende encerrar a carreira internacional após o Mundial / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo colocou um ponto de interrogação no futuro da própria carreira. Durante uma videoconferência no fórum de turismo Tourise, realizado nesta terça-feira (11), na Arábia Saudita, o capitão da seleção portuguesa afirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última participação na competição. “Vou fazer 41 anos e acho que esta será a minha última grande competição. Estou aproveitando o momento”, disse o atacante.