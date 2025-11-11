Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo crava a data da aposentadoria

Em videoconferência na Arábia Saudita, o craque português revelou que pretende encerrar a carreira internacional após o Mundial
Cristiano Ronaldo colocou um ponto de interrogação no futuro da própria carreira. Durante uma videoconferência no fórum de turismo Tourise, realizado nesta terça-feira (11), na Arábia Saudita, o capitão da seleção portuguesa afirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última participação na competição.

“Vou fazer 41 anos e acho que esta será a minha última grande competição. Estou aproveitando o momento”, disse o atacante.

Questionado sobre a possibilidade de se aposentar, Cristiano brincou com a expressão “em breve”, mencionada em uma entrevista anterior ao jornalista Piers Morgan.

“Em breve, para mim, significa daqui a dez anos. Estou brincando… Tenho aproveitado muito esta fase. Quando se chega a uma certa idade, os meses passam rápido. Sinto-me bem, continuo marcando gols e ainda me sinto rápido e ágil. Estou desfrutando do meu futebol na seleção. Mas, sendo sincero, quando digo ‘em breve’, provavelmente será dentro de um ou dois anos”, completou.

