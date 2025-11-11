Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti deixa portas da Seleção abertas para Endrick

Atacante de 19 anos atuou em apenas 11 minutos na atual temporada pelo Real Madrid; treinador fala sobre a situação do craque
O técnico Carlo Ancelotti não fechou as portas da Seleção Brasileira para o jovem Endrick, do Real Madrid. Sem muito espaço no elenco Merengue, atuando por apenas 11 minutos na atual temporada, o jogador de 19 anos vê sua chance diminuindo em relação a uma possível ida para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, segundo Ancelotti, em entrevista divulgada nesta terça-feira (11/11) pela “Placar”, o craque ex-Palmeiras ainda tem tempo de ganhar oportunidade no Mundial. Além disso, não há pressa: de acordo com o treinador, Endrick poderá estar em qualquer Copa até 2038.

“Sim, falei com ele (Endrick) no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e pode até ser no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades”, disse o Mister.

No Real Madrid desde 2024/25, Endrick tem sete gols em 38 aparições. No entanto, na atual temporada, entrou em campo apenas uma vez. Foi na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, no dia 1º de novembro, por La Liga. Na ocasião, ele entrou no fim, jogando os 11 minutos restantes do prélio.

Lista da Seleção está fechada?

Sobre a lista final para a Copa do Mundo, Ancelotti revelou que cerca de 18 jogadores já estão “garantidos” na convocatória da tentativa do hexa. Ainda segundo o treinador, porém, muita coisa pode mudar por conta de lesões ou novas grandes atuações.

“Podem ser 18 jogadores (definidos) mais ou menos. É que há muitas lesões no futebol, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, mas amanhã ou depois dos jogos da Champions League você tem que mudá-la”, revelou.

