Almada, sobre o Botafogo: “Prometeram que lutariam por tudo e cumpriram”

Meia argentino deixou a torcida alvinegra órfã quando deixou o clube após os títulos da Libertadores e do Brasileirão

Jogador da Argentina, seleção pela qual sagrou-se campeão do mundo em 2022, Almada não tem nenhuma vírgula a falar sobre o Botafogo. O clube carioca cumpriu à risca o combinado.

Figura nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, Almada recordou sua passagem pelo Mais Tradicional . O meia argentino chegou na metade do ano passado e fechou sua trajetória com os dois canecos. Depois, no início de 2025, foi emprestado ao Lyon (FRA). Ao fim da temporada europeia, o Alvinegro o vendeu para o Atlético de Madrid (ESP).

“Foi muito bom, desfrutei bastante, foi um grande desafio para mim. Quando me ligaram e disseram que eu tinha oportunidade de ir para o Botafogo, prometeram que iriam lutar por tudo: Libertadores, Brasileirão, e foi assim mesmo. Quando cheguei, encontrei um grupo muito unido, muito bom e muito vencedor e, bem, é por isso que as coisas saíram como saíram”, colocou Almada, em entrevista ao “DSports”.

No dia da final da Libertadores, aliás, na porta do Monumental de Núnez, em Buenos Aires, um amigo de Almada vendeu chapéus do Fuerte Apache, local onde o meia passou a infância. Os alvinegros esgotaram os itens. Mas a turma conseguiu segurar um adereço para o meia usar na festa da Glória Eterna.

“Um amigo lá do bairro fez esses chapéus para vender na porta do estádio, ele disse que todos foram comprados pelos torcedores do Botafogo. E, por acaso, sobrou um para mim, então, peguei e usei”, disse o astro do Atlético de Madrid.

