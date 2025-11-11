Alemanha quer indenização por jogadores que trocam de seleção

Federação Alemã propõe compensação financeira para atletas formados em suas bases que optam por defender outros países / Crédito: Jogada 10

A Federação Alemã de Futebol (DFB) quer criar um sistema de compensação financeira para casos em que jogadores formados nas categorias de base da seleção da Alemanha decidam defender outro país no nível profissional.

O diretor-geral da entidade, Andreas Rettig, explicou que a ideia é reconhecer o investimento feito no desenvolvimento desses atletas. “Não faz sentido que um jogador, treinado por anos tanto no clube quanto pela federação, possa mudar de seleção sem qualquer compensação”, afirmou. “Estamos estudando a possibilidade de um mecanismo de indenização por formação nesses casos. A formação precisa ser benéfica para todos — para o atleta e para quem o ajudou a crescer”, completou. A discussão ganhou força após exemplos recentes, como os de Kenan Yıldız e Can Uzun, que escolheram representar a Turquia, e os de Muhammed Damar e Nicolò Tresoldi, que podem defender, respectivamente, Turquia e Itália, apesar de terem passado pelas seleções de base da Alemanha.

Rettig também lembrou que o país já se beneficiou do mesmo processo, citando jogadores de origem estrangeira que foram fundamentais para a seleção, como Gündogan, Özil, Khedira e, mais recentemente, Jamal Musiala, que optou pela Alemanha após jogar nas categorias de base da Inglaterra. Atualmente, a diversidade é marcante nas convocações. Segundo Rettig, 43% das crianças com menos de cinco anos na Alemanha têm dupla cidadania, e essa tendência se reflete na base. “Em alguns times sub-15 ou sub-21, sete ou oito titulares têm dupla nacionalidade”, destacou o dirigente.