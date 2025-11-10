Vídeo! Cléber Machado comete gafe durante Internacional x Bahia, pelo Brasileirão

Vídeo! Cléber Machado comete gafe durante Internacional x Bahia, pelo BrasileirãoMomento embaraçoso gerou um silêncio momentâneo na exibição do empate em 2 a 2 no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
O narrador Cléber Machado viveu um momento embaraçoso durante a transmissão entre Internacional e Bahia, pela Record. Isso porque o locutor se manifestou como profissional da Globo e mencionou o nome da antiga emissora no início do segundo tempo do empate em 2 a 2 no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.
“Agora aqui à esquerda a bola em jogo para você, ligado na Globo!”, disse o narrador, que ficou em silêncio ao perceber o equívoco. O erro, embora rápido, chamou atenção dos telespectadores — afinal, o jornalista trabalhou por 35 anos na emissora carioca, até sua saída em 2023.
Cléber, então, se corrigiu ainda no ar após receber um aviso da equipe de transmissão. Sem perder o bom humor, pediu desculpas pela confusão e seguiu narrando o duelo. Os telespectadores também levaram na boa e, inclusive, transformaram a situação em meme.
O narrador deixou a Globo há dois anos, em uma decisão, que segundo o próprio, o pegou de surpresa: “Não esperava. Pensava que ia me aposentar lá. Eu achava uma coisa, quem decide, outra. Não chorei, mas fiquei chateado. Não fiquei triste”, disse.
Cleber Machado mandou um ligado na Globo na Record