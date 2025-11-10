Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo! Cléber Machado comete gafe durante Internacional x Bahia, pelo Brasileirão

Momento embaraçoso gerou um silêncio momentâneo na exibição do empate em 2 a 2 no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
O narrador Cléber Machado viveu um momento embaraçoso durante a transmissão entre Internacional e Bahia, pela Record. Isso porque o locutor se manifestou como profissional da Globo e mencionou o nome da antiga emissora no início do segundo tempo do empate em 2 a 2 no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.

“Agora aqui à esquerda a bola em jogo para você, ligado na Globo!”, disse o narrador, que ficou em silêncio ao perceber o equívoco. O erro, embora rápido, chamou atenção dos telespectadores — afinal, o jornalista trabalhou por 35 anos na emissora carioca, até sua saída em 2023.

Cléber, então, se corrigiu ainda no ar após receber um aviso da equipe de transmissão. Sem perder o bom humor, pediu desculpas pela confusão e seguiu narrando o duelo. Os telespectadores também levaram na boa e, inclusive, transformaram a situação em meme.

O narrador deixou a Globo há dois anos, em uma decisão, que segundo o próprio, o pegou de surpresa: “Não esperava. Pensava que ia me aposentar lá. Eu achava uma coisa, quem decide, outra. Não chorei, mas fiquei chateado. Não fiquei triste”, disse.

