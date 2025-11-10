Vasco: gramado de São Januário será trocado por completo

Cruz-Maltino ficará 18 dias sem jogar no estádio, tempo suficiente para a plantação da nova grama, operação que será feita pelo Greenleaf

O Vasco iniciou nesta segunda-feira a troca completa do gramado de São Januário. O clube tomou essa decisão por orientação técnica da Greenleaf, empresa responsável pelo campo do estádio. De acordo com o planejamento, a nova grama estará pronta para o jogo contra o Internacional, dia 28 de novembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Todo o processo da troca do gramado de São Januário será conduzido pela Greenleaf. A empresa havia feito um trabalho de manutenção no mês passado, quando o Vasco ficou sem utilizar o estádio desde o dia 5 de outubro (jogo contra o Vitória) até 2 de novembro (jogo contra o São Paulo).