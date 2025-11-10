Vasco: gramado de São Januário será trocado por completo

Vasco: gramado de São Januário será trocado por completoCruz-Maltino ficará 18 dias sem jogar no estádio, tempo suficiente para a plantação da nova grama, operação que será feita pelo Greenleaf
O Vasco iniciou nesta segunda-feira a troca completa do gramado de São Januário. O clube tomou essa decisão por orientação técnica da Greenleaf, empresa responsável pelo campo do estádio. De acordo com o planejamento, a nova grama estará pronta para o jogo contra o Internacional, dia 28 de novembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Todo o processo da troca do gramado de São Januário será conduzido pela Greenleaf. A empresa havia feito um trabalho de manutenção no mês passado, quando o Vasco ficou sem utilizar o estádio desde o dia 5 de outubro (jogo contra o Vitória) até 2 de novembro (jogo contra o São Paulo).
O gramado apresentou melhora, mas as manchas permaneceram. A despigmentação da grama não atrapalha a jogabilidade, mas comprometem no aspecto estético. Essa mutação do campo de São Januário está presente desde 2024, mas se espalhou bastante, o que motivou essa troca integral.
Veja a nota do Vasco
Por orientação técnica da empresa Greenleaf Gramados, o Vasco da Gama iniciou nesta segunda-feira (10/11) a troca completa do gramado de São Januário.
O planejamento prevê que a nova grama esteja pronta para o jogo contra o Internacional-RS, no dia 28/11, aproveitando o intervalo sem partidas no estádio até a referida data.
A execução da operação está sendo conduzida integralmente pela Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do campo de São Januário.
