Vasco encaminha acerto com Botafogo para jogar no Nilton Santos em 2026

Cruz-Maltino quer iniciar a reforma de São Januário no início do ano que vem e precisa de um estádio para mandar as suas partidas

O Vasco está próximo de um acordo com o Botafogo para mandar os seus jogos no Nilton Santos durante o período da reforma de São Januário. As obras estão previstas para começar no início do ano que vem e a expectativa é de que demore três anos, justamente o tempo da parceria entre os clubes. A informação foi publicada pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

O valor de aluguel que será pago pelo Vasco será de R$ 250 mil por jogo. No entanto, ainda se discute um percentual de lucro para o Botafogo nas vendas de bebidas e na comercialização de camarotes. O Nilton Santos estará disponível para o Cruz-Maltino, mas dependerá do calendário de jogos do Glorioso e da agenda de shows no estádio, que serão prioridades.