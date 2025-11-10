Vasco encaminha acerto com Botafogo para jogar no Nilton Santos em 2026

Vasco encaminha acerto com Botafogo para jogar no Nilton Santos em 2026Cruz-Maltino quer iniciar a reforma de São Januário no início do ano que vem e precisa de um estádio para mandar as suas partidas
O Vasco está próximo de um acordo com o Botafogo para mandar os seus jogos no Nilton Santos durante o período da reforma de São Januário. As obras estão previstas para começar no início do ano que vem e a expectativa é de que demore três anos, justamente o tempo da parceria entre os clubes. A informação foi publicada pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.
O valor de aluguel que será pago pelo Vasco será de R$ 250 mil por jogo. No entanto, ainda se discute um percentual de lucro para o Botafogo nas vendas de bebidas e na comercialização de camarotes. O Nilton Santos estará disponível para o Cruz-Maltino, mas dependerá do calendário de jogos do Glorioso e da agenda de shows no estádio, que serão prioridades.
Dessa forma, a expectativa do Vasco é mandar jogos no Nilton Santos a partir de janeiro. O clube está em fase de diligências com três empresas que assinaram opções de compra do potencial construtivo de São Januário. As reuniões estão sendo positivas e tendência é de que o acerto seja feito ainda neste mês.
As empresas em questão são a SOD Capital, que quer comprar 220 mil m² do potencial construtivo de São Januário. Enquanto a Tegra e a Brastinto possuem interesse no restante – 30 mil m² para cada uma. Toda a negociação gira em torno de R$ 615 milhões. No entanto, estima-se que o custo da reforma do estádio ultrapasse R$ 700 milhões.