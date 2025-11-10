Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco encaminha acerto com Botafogo para jogar no Nilton Santos em 2026

Vasco encaminha acerto com Botafogo para jogar no Nilton Santos em 2026

Cruz-Maltino quer iniciar a reforma de São Januário no início do ano que vem e precisa de um estádio para mandar as suas partidas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco está próximo de um acordo com o Botafogo para mandar os seus jogos no Nilton Santos durante o período da reforma de São Januário. As obras estão previstas para começar no início do ano que vem e a expectativa é de que demore três anos, justamente o tempo da parceria entre os clubes. A informação foi publicada pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

O valor de aluguel que será pago pelo Vasco será de R$ 250 mil por jogo. No entanto, ainda se discute um percentual de lucro para o Botafogo nas vendas de bebidas e na comercialização de camarotes. O Nilton Santos estará disponível para o Cruz-Maltino, mas dependerá do calendário de jogos do Glorioso e da agenda de shows no estádio, que serão prioridades.

LEIA MAIS: Diniz evita falar em “terra arrasada” após terceira derrota seguida do Vasco

Dessa forma, a expectativa do Vasco é mandar jogos no Nilton Santos a partir de janeiro. O clube está em fase de diligências com três empresas que assinaram opções de compra do potencial construtivo de São Januário. As reuniões estão sendo positivas e tendência é de que o acerto seja feito ainda neste mês.

As empresas em questão são a SOD Capital, que quer comprar 220 mil m² do potencial construtivo de São Januário. Enquanto a Tegra e a Brastinto possuem interesse no restante – 30 mil m² para cada uma. Toda a negociação gira em torno de R$ 615 milhões. No entanto, estima-se que o custo da reforma do estádio ultrapasse R$ 700 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar