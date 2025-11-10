Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa nesta terça para amistosos

Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa nesta terça para amistososCarlo Ancelotti comanda o primeiro treino com os atletas, nesta segunda-feira, de olho nos confrontos com Senegal e Tunísia
Depois das chegadas de Bento e Richarlison, a Seleção Brasileira recebeu 22 dos 26 convocados para esta data Fifa, a última de 2025, em Londres, na Inglaterra. Afinal, no próximo sábado (15), os comandados do técnico Carlo Ancelotti medem forças com Senegal, no estádio do Arsenal e, na terça-feira (18), enfrentam a Tunísia, em Lille, na França.
Dessa forma, o grupo só ficará completo na terça-feira (11). São aguardados Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, e Vitor Roque, do Palmeiras.
Mesmo ainda sem os quatro atletas, o técnico Carlo Ancelotti comanda, na tarde desta segunda-feira (10) o primeiro trabalho com bola. A preparação ocorre no centro de treinamentos do Arsenal, na capital inglesa.
Cabe destacar que o único cortado até aqui foi o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, por lesão. Para o seu lugar, o treinador italiano chamou John, do Nottingham Forest.
Vale lembrar que na última data Fifa, o Brasil goleou a Coreia do Sul, com tranquilidade. Entretanto, sofreu a primeira derrota de sua história para o Japão por 3 a 2, em outubro, quando Ancelotti rodou o elenco.
Depois dos amistosos com Senegal e Tunísia, a Seleção só voltará a campo em março, quando fará amistosos com, provavelmente, França e Croácia. Essas, portanto, serão as últimas partidas antes da convocação final para a Copa do Mundo, em maio.
Confira os convocados por Ancelotti para enfrentar Senegal e Tunísia
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), John (Nottingham Forest);
Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma);
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham);
Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid)., Vitor Roque (Palmeiras).
