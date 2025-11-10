Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Savarino é desconvocado pela Venezuela por causa de jogo do Botafogo na Data Fifa

Venezuelano estava na lista para enfrentar Austrália e Canadá, nos Estados Unidos, mas agora reforça o Alvinegro, que enfrenta o Sport no dia 18
A Federação de Futebol Venezuelana anunciou, na manhã desta segunda-feira (10), o corte de Jefferson Savarino. Afinal, a seleção da América do Sul, que ficou de fora da Copa do Mundo de 2026, fará amistosos nesta Data Fifa. Ela enfrenta Austrália e Canadá, ambos nos Estados Unidos, nos dias 14 e 18 de novembro, respectivamente.

Diante disso, o jogador está liberado para atuar pela equipe carioca na sequência do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro encara o Sport, dia 18, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Caso seguisse com a seleção, ficaria de fora da partida na reta final da competição nacional.

Como a Venezuela ficou de fora do Mundial de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, a liberação ocorreu de forma tranquila. O clube carioca não queria ter esse desfalque importante, visto que segue na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

