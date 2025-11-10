São Paulo utilizará Data Fifa para realização de exames e avaliações no elenco para 2026

Jogadores do Tricolor farão exames nesta terça e quarta-feira e antecipará avaliações já de olho na próxima temporada

No ano passado, o Tricolor adotou o mesmo protocolo. Afinal, a diretoria optou por antecipar os exames médicos por conta da viagem para a disputa da FC Series, nos Estados Unidos, logo no início do ano. Aliás, o torneio fez parte da pré-temporada do clube.

O São Paulo aproveitará a pausa da Data Fifa para antecipar os exames médicos e avaliações clínicas dos jogadores. Geralmente, estes procedimentos ocorrem no início da pré-temporada.

Agora, a antecipação ocorre em virtude das mudanças do calendário do futebol brasileiro. Em 2026, o Campeonato Brasileiro terá início no dia 28 de janeiro e terminará no dia 2 de dezembro. O Campeonato Paulista ocorrerá de 11 de janeiro a 8 de março.

Nesta segunda-feira (10), o elenco folgou. Na terça e quarta, os jogadores passarão pelas avaliações médicas no CT da Barra Funda. Eles treinarão na quinta e sexta, com mais uma folga no sábado. Exceto os jogadores machucados, que seguirão com tratamento médico. A reapresentação será na manhã de domingo.

Dessa maneira, o São Paulo volta a campo somente no dia 20 para o clássico diante do Corinthians, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a oitava colocação, com 45 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 16ª rodada. O Galo tem 43 pontos.