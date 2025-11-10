São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores

Tricolor precisa conquistar 86% dos pontos que serão disputados até o final do campeonato para igualar sétimos colocados dos anos anteriores / Crédito: Jogada 10

O São Paulo se complicou na sua meta de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. A derrota para o Bragantino fez com que o Tricolor estacionasse nos 45 pontos, permanecendo na oitava colocação. Apesar de estar apenas uma posição atrás da zona de classificação para a competição continental, o clube não vive uma realidade tão tranquila. No momento, o Tricolor está seis pontos atrás do Fluminense, que é o sétimo colocado. Agora, o time tem cinco rodadas para conseguir tirar a distância e, no mínimo, garantir vaga na fase preliminar da Libertadores. Entretanto, para conseguir a classificação, o São Paulo precisa de um aproveitamento de campeão.