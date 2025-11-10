Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores

Tricolor precisa conquistar 86% dos pontos que serão disputados até o final do campeonato para igualar sétimos colocados dos anos anteriores
O São Paulo se complicou na sua meta de conquistar uma vaga na próxima Libertadores. A derrota para o Bragantino fez com que o Tricolor estacionasse nos 45 pontos, permanecendo na oitava colocação. Apesar de estar apenas uma posição atrás da zona de classificação para a competição continental, o clube não vive uma realidade tão tranquila.

No momento, o Tricolor está seis pontos atrás do Fluminense, que é o sétimo colocado. Agora, o time tem cinco rodadas para conseguir tirar a distância e, no mínimo, garantir vaga na fase preliminar da Libertadores. Entretanto, para conseguir a classificação, o São Paulo precisa de um aproveitamento de campeão.

Nos últimos cinco anos, o pior sétimo colocado foi o Fluminense, em 2021, que somou 54 pontos. Com isso, o Tricolor teria que somar 60% dos pontos dos 15 que estão em disputa até o final do campeonato. Entretanto, no pior dos cenários, em que o sétimo colocado somou 58 pontos, em 2020 e 2022, o aproveitamento sobe para 86%. Um cenário em que a equipe precisa de quatro vitórias e um empate nos cinco jogos que restam.

Outra possibilidade do Tricolor garantir vaga na Libertadores é pelo desenrolar da Copa do Brasil. Cruzeiro e Fluminense estão nas semifinais e na zona de classificação pelo Brasileirão. Caso o São Paulo mantenha a oitava posição e um dos dois clubes vença o torneio, a equipe paulista herda a vaga para a competição continental.

