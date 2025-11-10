Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ronaldo Fenômeno é “contratado” pelo SBT após pedir vaga como comentarista; vídeo

Brincadeira do ex-jogador causou euforia durante a exibição do Teleton 2025 e fez Galvão Bueno "anunciar a proposta" ao vivo
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Ronaldo Fenômeno protagonizou um dos momentos mais descontraídos do Teleton 2025, exibido no domingo (9) pelo SBT em apoio à AACD (Associação de Assistência à Criança com Deficiência). Convidado especial, o ex-jogador brincou ao pedir emprego na emissora após a doação de Alexandre Pato. 

“Depois dessa doação do Pato, eu estou sem emprego e queria comentar no SBT. Fiquei impressionado, ele doou R$ 1 milhão”, brincou o ídolo. 

A apresentadora Patrícia Abravanel mal deixou o ex-jogador concluir e demonstrou entusiasmo com a brincadeira. “Sério? Você gostaria de ser comentarista no SBT?”, questionou. Também no palco, Galvão Bueno anunciou, com bom humor, a oferta da casa.

“Primeira vez na história que alguém vai receber uma proposta ao vivo”, disse o locutor. Mas nem deu tempo de ofertar nada ao ex-jogador, visto que a presidente do canal, Daniela Abravanel, entrou no espírito da brincadeira e fechou o contrato ao vivo.

“Ronaldo, você está contratado! Bem-vindo ao SBT”, anunciou Abravanel em meio a aplausos.

Ronaldo Fenômeno revela brincadeira

Apesar das risadas e do entusiasmo, o astro logo explicou que tudo não passava de uma brincadeira. “Vocês são quase uma família para mim. Sempre uma honra estar aqui. Era uma brincadeira com o Pato”, explicou.

