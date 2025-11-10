Renata Silveira se despede de transmissões esportivas na Globo em 2025

Narradora trabalha pela última vez no ano em Cruzeiro x Fluminense com exibição da emissora. Comunicadora está grávida pela segunda vez

Renata comunicou que retornará ao trabalho em 2026 e assegurou que já estará nas transmissões antes do começo da Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México. Por meio de suas redes sociais, a narradora sinalizou a paralisação e mostrou a fase avançada da gestação ao expor a barriga em registros da publicação.

A narradora Renata Silveira deu adeus às transmissões esportivas pela Globo neste ano no jogo entre Cruzeiro e Fluminense pela 33ª rodada do Brasileirão, no último domingo (09). A comunicadora se afastou do trabalho, pois está próxima ao oitavo mês de gravidez. Assim, ela entrou de licença maternidade, pois será mãe pela segunda vez, agora de Rafaela. A jornalista deu à luz primeiramente a Bernardo, atualmente com 12 anos.

“Bora começar a licença maternidade! Hoje narrei o último jogo antes de viver um dos momentos mais esperados da minha vida que é a chegada da Rafa. Logo, logo ela estará aqui e chegou a hora de descansar um pouco e deixar tudo pronto para esse momento único. Aqui no insta a vida segue normalmente e estarei acompanhando de perto essa reta final de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Sobre Cruzeiro e Fluminense, um bom primeiro tempo, Cruzeiro perdendo uma grande oportunidade de somar três pontos em casa e brigar pelo título e o Fluminense não foi tão mal como estava sendo longe do Maracanã. 0x0. 2026 voltaremos com tudo e com mais uma Copa do Mundo pro currículo”, detalhou Renata.

Feito histórico pela Globo

A comunicadora é uma das principais narradoras da emissora da família Marinho. Também se credenciou como a primeira mulher a conduzir uma transmissão de jogo em Copa do Mundo em TV aberta, exatamente pela Globo, em 2022. Aos 33 anos, ela soma alguns feitos impactantes no jornalismo esportivo.

