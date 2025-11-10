Reforma do estatuto do Corinthians vira guerra e Tuma abandona reunião

Artigos sobre nepotismo e voto aberto geram crise no Conselho e adiam votação / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vive uma verdadeira guerra política em torno da reforma de seu estatuto. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, está sob intensa pressão de seus pares. A crise, aliás, atingiu o auge no dia 29 de outubro, em uma reunião acalorada do Cori (Conselho de Orientação). Conforme a ata da reunião, após o conselheiro Felipe Ezabella classificar o projeto como “imprestável”, iniciou-se uma discussão generalizada. Tuma, então, bateu de frente com os presentes e “abandona a reunião”. O centro da discórdia é tanto o conteúdo do texto quanto a forma da votação. Muitos conselheiros estão incomodados com o que consideram um processo “acelerado”, pedindo mais tempo para análise. No entanto, os pontos mais explosivos são outros. Primeiramente, Tuma insiste em uma votação aberta, não secreta, o que pode constranger membros na hora de votar em pautas sensíveis. Além disso, dois artigos causam revolta: a proposta que dá direito a voto aos sócios-torcedores e, principalmente, a que proíbe que parentes de conselheiros sejam empregados no Corinthians, algo comum atualmente no Parque São Jorge.