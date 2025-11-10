Quintero, do River Plate, se irrita com pergunta de jornalista argentino

Depois de entender em uma pergunta na zona mista que o elenco não estava se dedicando ao máximo, Quintero descartou de maneira veemente qualquer possibilidade de “corpo mole”. Fazendo, inclusive, uma réplica colocando a situação do jornalista como exemplo.

O clima no River Plate é de absoluta efervescência com os resultados ruins do segundo semestre. Algo que, naturalmente, foi potencializado pela derrota no Superclássico e que ficou explícito com uma manifestação do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero.

“Ele (jornalista) disse que ‘soltamos a mão’ do treinador. São percepções. Se eu disser ao seu chefe como você trabalha, o que ele dirá? Acho que você não é profissional, olhando por esse lado. Me desculpe, mas preciso te responder: cada um tem sua profissão, que deve ser respeitada. Ninguém questiona sua aptidão como ser humano, mas, nessas perguntas, sempre há certa maldade. Me desculpe, mas aqui ninguém questiona isso, sabe?”, disparou.

Na sequência, o jogador que está em sua terceira passagem pelo River Plate garantiu que não existe a possibilidade dele atuar visando a saída do técnico Marcelo Gallardo. Com direito, aliás, a um “aviso” caso a representação de Núñez chegue a conquista do Clausura no fim da temporada:

“(A derrota) Me doeu, mas, mesmo assim, nunca lhe desrespeitei. O meu trabalho pode ser bom, regular ou ruim, mas nunca ‘faria a cama’ de um treinador. Cavar onde não há nada e jogar lenha na fogueira não tem nada a ver. Agora, temos uma oportunidade. Espero que Deus nos ajude a vencer e, quando formos campeões (do Clausura), não digam nada.”

Neste momento, a única chance do River disputar diretamente a fase de grupos da Libertadores é, justamente, sendo campeão nacional. Para isso, o time precisa avançar entre os oito melhores do Grupo B, chave onde ocupa a sexta posição, com 21 pontos.