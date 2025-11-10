Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Primeiro treino da Seleção tem apenas 14 jogadores em campo

Primeiro treino da Seleção tem apenas 14 jogadores em campo

Delegação brasileira faz, no CT do Arsenal, em Londres, atividade inicial para Data Fifa de novembro; Canarinho enfrenta Senegal e Tunísia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (10/11) os trabalhos para a última Data Fifa da temporada 2025. Dos 22 jogadores já em solo inglês, onde o Brasil se prepara para amistosos contra Senegal e Tunísia, somente 14, porém, foram a campo neste primeiro dia.

Assim, o técnico Carlo Ancelotti realizou o treinamento no CT do Arsenal, que possui dez campos, academia, piscina e espaços para recuperação física. O jogo contra Senegal, marcado para sábado (15/11), às 13h (de Brasília), será no estádio dos Gunners, aliás: o Emirates Stadium. A atividade marcou o retorno de Fabinho à Seleção.

LEIA MAIS: Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, é adiado; veja nova data

A tendência, então, é que Ancelotti possa contar com o elenco completo já a partir desta terça-feira (11/11), data que chegam os quatro jogadores faltantes. São eles Alex Sandro e Danilo, do Flamengo; Vitor Roque, do Palmeiras; e Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

No treino desta segunda, os atletas que treinaram foram os que seguem: Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Andrey Santos, Estevão, Lucas Paquetá, Rodrygo e Matheus Cunha, além dos goleiros Ederson, Bento e John.

Calendário da Seleção

O Brasil ainda treinará no CT do Arsenal pelos próximos dias, sendo quinta (13/11) o último deles. Afinal, o treino de sexta (14/11), véspera do jogo contra Senegal, ocorrerá no próprio Emirates Stadium, palco do confronto. Já o amistoso contra a Tunísia, que encerra o ano de 2025 da Seleção, será em Lille, na outra terça (18/11), às 16h30. Assim, a Canarinho só deve voltar a campo em março de 2026, quando deverá enfrentar França e Croácia, em amistosos preparativos para a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar