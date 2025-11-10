Pela Série B, Botafogo-SP, vence, sai do Z4 e rebaixa o Volta Redonda

Este 1 a 0 sobre o Amazonas, em confronto direto contra a degola, leva o time ao 15º lugar. Voltaço não sai mais do Z4. Amazoneses a perigo

O Botafogo-SP ainda respira na sua luta para não cair na Série B do Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 10/11, pela 36ª e antepenúltima rodada da Segundona, venceu em casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto,o Amazonas por 1 a 0. O gol que definiu este jogo entre rivais diretos contra a degola foi bem chorado: um pênalti cobrado pelo veterano Léo Gamalho, no segundo tempo. A bola bateu no travessão, entrou no gol e saiu, dando a impressão de que não tinha entrado. Mas passou toda pela linha.

Este resultado levou o Botafogo, invicto há seis jogos, aos 41 pontos. Assim, sai da zona de rebaixamento e coloca a Ferroviária, com 40 pontos, em seu lugar. Além disso também confirmou o rebaixamento do Volta Redonda. Afinal, o time do Rio de Janeiro, com 34 pontos, só pode chegar aos 40 do Athletic, o mesmo do primeiro fora do Z4. Mas o Voltaço tem três vitórias a menos do que os mineiros e, assim, mesmo que empatasse em pontos, perderia no primeiro critério de desempate.

Mas o Amazonas se complica de vez. Parou nos 35 pontos, em 18º, e para escapar precisa vencer seus dois jogos e torcer para que dois desses três times tropecem: o próprio Botafogo, o Athletic e a Ferroviária. Na próxima rodada, o Amazonas enfrenta o lanterna e já rebaixado Paysandu, na sexta-feira, em casa. O Botafogo visita o Criciúma, que luta pelo acesso, no domingo.

Como o Botafogo-SP venceu

No primeiro tempo, o Amazonas, que precisava pontuar, surpreendeu, pois pressionou e teve duas ótimas chances com Ramírez e Erick Varão. Somente depois dos 20 minutos o Botafogo equilibrou e teve dois chutes de fora da área perigosos, mas sem movimentar o placar.

No segundo tempo, o Botafogo deslanchou. Com um jogo mais efetivo no ataque, chegou ao gol. Aos 23 minutos, Alejo avançou pela esquerda e foi derrubado na área por Carlos. Léo Gamalho chutou, a bola bateu no travessão, entrou no gol e saiu — bem chorado. Já nos acréscimos, em contra-ataque pela direita, Marquinho chegou a fazer um gol para o Botafogo, que acabou anulado por impedimento. Mas não fez diferença: o Botinha venceu e dorme fora da zona de rebaixamento. Já para o Amazonas, o desespero aumenta — o rebaixamento está muito próximo.