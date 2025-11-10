Palmeiras terá confrontos contra equipes que brigam contra o rebaixamento para se manter da liderança

Depois da derrota para o Mirassol, Verdão encara dupla que está nas últimas colocações do Brasileirão

O resultado acendeu um alerta por conta do desempenho do time contra os primeiros colocados. Até aqui, o Verdão perdeu sete jogos contra equipes que estão no G6, empatou quatro e venceu apenas o Botafogo, fora de casa. Um aproveitamento de apenas 16%.

O Palmeiras tropeçou na briga pelo título do Brasileirão. Na noite do último domingo (09), o Verdão perdeu para o Mirassol por 2 a 1 e viu o Flamengo empatar no número de pontos, com o Alviverde levando vantagem no número de vitórias.

Para tentar se firmar na liderança do Brasileirão, o Palmeiras terá confrontos contra adversários que vivem uma situação mais delicada. Nos próximos jogos, o Verdão enfrenta Santos e Vitória, que ocupam a 17ª e a 16ª colocação na tabela, respectivamente. Contra os últimos cinco colocados, são sete vitórias e um empate, um aproveitamento superior a 91%.

Porém, o fato de os adversários estarem mais acessíveis não significa que a situação será mais fácil. Para as partidas, Abel Ferreira não contará com jogadores que estão convocados para as suas seleções. Entre as baixas, estão Vitor Roque, Gustavo Gómez e Flaco López. O atacante terá apenas um jogo pela Argentina e só perde o clássico. Com isso, o português terá que buscar os resultados positivos com aquilo que terá à disposição.

