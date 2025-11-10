Neymar faz post enigmático com astro da NBA após derrota do Santos

Neymar faz post enigmático com astro da NBA após derrota do SantosCamisa 10 foi titular na derrota do Peixe por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Neymar se manifestou nas redes sociais após derrota do Santos para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 da Vila Belmiro fez um post enigmático com referência a Kobe Bryant, astro da NBA. Foi apenas a imagem sem qualquer texto.
A publicação de Neymar, aliás, remete ao jogo entre Los Angeles Lakers e Orlando Magic, em 2010. Na ocasião, Matt Barnes ameaçou lançar a bola em direção ao rosto de Kobe Bryant, que não se moveu nem piscou os olhos. A cena, assim, é um exemplo de frieza e foco, sendo um símbolo da “Mamba Mentality”.
Contra o Flamengo, Neymar teve uma atuação discreta e, além disso, fez reclamações. Durante o jogo no Maracanã, o craque questionou a arbitragem, reclamou algumas vezes com os companheiros de time e ainda saiu de campo questionando a substituição nos minutos finais.
Neymar, portanto, tenta retomar o ritmo ideal após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Ele retornou aos gramados no empate por 1 a 1 com o Fortaleza, foi poupado na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras e voltou a atuar diante do Flamengo.
Por fim, o Santos de Neymar volta a campo no próximo sábado (15), contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe está na zona de rebaixamento e busca sair da situação incômoda na tabela.