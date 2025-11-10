Neymar faz post enigmático com astro da NBA após derrota do Santos

Camisa 10 foi titular na derrota do Peixe por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Neymar se manifestou nas redes sociais após derrota do Santos para o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (9), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 da Vila Belmiro fez um post enigmático com referência a Kobe Bryant, astro da NBA. Foi apenas a imagem sem qualquer texto. A publicação de Neymar, aliás, remete ao jogo entre Los Angeles Lakers e Orlando Magic, em 2010. Na ocasião, Matt Barnes ameaçou lançar a bola em direção ao rosto de Kobe Bryant, que não se moveu nem piscou os olhos. A cena, assim, é um exemplo de frieza e foco, sendo um símbolo da “Mamba Mentality”.