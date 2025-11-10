Morre o jornalista esportivo Luiz Augusto Nunes, aos 76 anos; CBF presta homenagem

Morre o jornalista esportivo Luiz Augusto Nunes, aos 76 anos; CBF presta homenagemO corpo do ícone do jornalismo esportivo nacional será sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Piraí, sua cidade natal
Morreu no último domingo (9), aos 76 anos, o jornalista esportivo Luiz Augusto Nunes, vítima de complicações renais. Natural de Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro, o comunicador deixa a esposa, Cida, e a filha, Ana Júlia. O profissional recebeu homenagem da CBF e no telão do Maracanã, antes da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, pelo Brasileirão.
Reconhecido por colegas e leitores pelo bom humor, precisão nas informações e profundo respeito ao jornalismo, Nunes construiu uma carreira marcada pela credibilidade. Ele se dedicou por mais de cinco décadas à imprensa e se destacou em algumas das principais redações do país, como O Globo, O Dia, Jornal do Brasil, Jornal dos Sports e a Revista Manchete.
Na Revista Manchete, aliás, atuou também como repórter esportivo, em outra função que também exercia com seu estilo minucioso. Nunes se tornou referência no jornalismo nacional devido, sobretudo, à capacidade de unir rigor técnico e sensibilidade narrativa. Durante sua trajetória, cobriu edições de Copas do Mundo e consolidou-se definitivamente no ramo.
Chegada à CBF
Especialista na comunicação em todas vertentes possíveis, o jornalista ainda exerceu o cargo de diretor de conteúdo do site oficial da CBF. Nunes esteve à frente dessa função entre 2002 e 2016, e, em nota, a confederação destacou a relevância do trabalho desenvolvido internamente ao longo desses anos.
“A CBF lamenta o falecimento do jornalista Luiz Augusto Nunes, de 76 anos, ocorrido neste domingo (9), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações renais”, dizia um trecho do comunicado oficial.
Despedida de Luiz Augusto Nunes
O corpo do comunicador será sepultado nesta segunda-feira (10), às 16h, no Cemitério Municipal de Piraí, sua cidade natal. A despedida encerra a trajetória de um dos profissionais mais respeitados e queridos de sua geração, cuja contribuição permanece viva na memória do jornalismo esportivo nacional.
