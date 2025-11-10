Morre o jornalista esportivo Luiz Augusto Nunes, aos 76 anos; CBF presta homenagem

O corpo do ícone do jornalismo esportivo nacional será sepultado nesta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Piraí, sua cidade natal

Morreu no último domingo (9), aos 76 anos, o jornalista esportivo Luiz Augusto Nunes, vítima de complicações renais. Natural de Piraí, no sul do estado do Rio de Janeiro, o comunicador deixa a esposa, Cida, e a filha, Ana Júlia. O profissional recebeu homenagem da CBF e no telão do Maracanã, antes da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Santos, pelo Brasileirão.

Reconhecido por colegas e leitores pelo bom humor, precisão nas informações e profundo respeito ao jornalismo, Nunes construiu uma carreira marcada pela credibilidade. Ele se dedicou por mais de cinco décadas à imprensa e se destacou em algumas das principais redações do país, como O Globo, O Dia, Jornal do Brasil, Jornal dos Sports e a Revista Manchete.

Na Revista Manchete, aliás, atuou também como repórter esportivo, em outra função que também exercia com seu estilo minucioso. Nunes se tornou referência no jornalismo nacional devido, sobretudo, à capacidade de unir rigor técnico e sensibilidade narrativa. Durante sua trajetória, cobriu edições de Copas do Mundo e consolidou-se definitivamente no ramo.

Chegada à CBF

Especialista na comunicação em todas vertentes possíveis, o jornalista ainda exerceu o cargo de diretor de conteúdo do site oficial da CBF. Nunes esteve à frente dessa função entre 2002 e 2016, e, em nota, a confederação destacou a relevância do trabalho desenvolvido internamente ao longo desses anos.

“A CBF lamenta o falecimento do jornalista Luiz Augusto Nunes, de 76 anos, ocorrido neste domingo (9), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações renais”, dizia um trecho do comunicado oficial.