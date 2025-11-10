Messi visita o Camp Nou, publica fotos e relembra que não teve uma despedida do Barcelona

Craque comparece ao estádio do Barça um dia depois de brilhar pelo Inter Miami e garante uma vaga na semi da Conferência Leste / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Barcelona onde fez história, Lionel Messi visitou a cidade neste domingo (9) e publicou fotos no Camp Nou, estádio do clube catalão. Assim, o argentino utilizou a legenda para enaltecer o palco, que passou por reformas desde 2023, e relembrou que não teve uma despedida oficial no local em que foi tão feliz e deu alegrias à torcida. “Ontem à noite voltei a um lugar que sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde todos vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero poder voltar algum dia, e não apenas para me despedir como jogador, o que nunca tive a oportunidade de fazer”, disse.

O craque deixou o Barcelona em 2021, quando assinou com o Paris Saint-Germain, onde permaneceu por duas temporadas. Na sequência da carreira, o argentino chegou ao Inter Miami, em 2023, e recentemente renovou contrato até 2028. Antes da visita, Messi, de 38 anos, esteve em ação pela equipe norte-americana. Ele estufou a rede em duas oportunidade e deu uma assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Nashville, resultado que garantiu a vaga na semifinal da Conferência Leste da MLS. Por fim, com a camisa do Barça, o jogador atuou por 17 temporadas e fez 672 gols em 778 jogos. Por lá, conquistou quatro títulos da Champions, três Mundiais de Clubes e 10 Espanhóis, entre outros títulos.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.