Leila vê injustiça e pede equilíbrio ao STJD após julgamento de Bruno Henrique

“O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo”, escreveu antes de completar.

Presidente do Palmeiras , Leila Pereira se manifestou sobre o julgamento do Bruno Henrique, do Flamengo, nesta segunda-feira (10). A mandatária subiu o tom e pediu equilíbrio do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após o meio-campista Allan, do Alviverde, sofrer punição, enquanto o atacante rubro-negro teve a sessão adiada.

“Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Allan, que era réu primário, pega duas partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo Tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da Data Fifa. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados”, disse Leila Pereira, via assessoria de imprensa do Palmeiras.

Afinal, Palmeiras e Flamengo brigam pelo títuo do Campeonato Brasileiro. Ambos estão com 68 pontos na tabela, mas o Verdão segue na liderança pelo maior número de vitórias em comparação ao Rubro-Negro.

Os casos

Allan foi expulso por uma cotovelada em Samuel Xavier, no jogo contra o Fluminense, no dia 23 de julho. Em outubro, o jovem de 21 anos recebeu uma punição do STJD de duas partidas. O atleta chegou a cumprir um jogo de suspensão automática, mas como houve a condenação em primeira instância por dois jogos, precisa cumprir mais um. Assim, ele será mais um desfalque contra o Santos.

Do outro lado, o atacante Bruno Henrique sofreu acusação de passar informação ao irmão de que levaria cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão 2023. O julgamento começou, mas foi adiado foi após o auditor Marco Aurélio Choy pedir vista do caso. Na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), a audiência retomará em sessão única.