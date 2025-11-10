Lavega pode ganhar chance em outra função no Fluminense

Zubeldía revela que uruguaio está sendo testado como lateral nas atividades, e mudança faz parte de um processo de adaptação

“Estamos projetando o Lavega para ser lateral ou atacante, dependendo do sistema de jogo”, explicou o treinador em coletiva de imprensa.

Contratado em 2025, Lavega ainda não conseguiu oportunidades no time do Fluminense , seja com Renato Gaúcho ou Luis Zubeldía. No entanto, o jovem uruguaio pode ter chance de atuar como lateral ou atacante, de acordo com o comandante tricolor após empate com o Cruzeiro, no Mineirão. Ele, afinal, está sendo testado nos treinos para a função.

A mudança da função de Lavega faz parte de um processo de adaptação conduzido pela comissão técnica do Fluminense, que busca ampliar as possibilidades de uso do jovem dentro do elenco. Hoje, Samuel Xavier e Guga ocupam a lateral direita. Por sua vez, Renê e Gabriel Fuentes estão pelo lado esquerdo.

O uruguaio, de 20 anos, disputou apenas cinco partidas na temporada. O seu último jogo foi em 20 de setembro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, quando saiu do banco e mostrou boa movimentação pelos lados do campo. Apesar de ter um gol anulado por impedimento, deixou boa impressão na partida. A equipe, aliás, ainda era comandada por Renato Gaúcho.

Lavega chegou ao Tricolor como promessa e vem passando por um trabalho físico e tático específico. Apesar disso, o objetivo é prepará-lo para diferentes funções, explorando sua velocidade, disposição defensiva e chegada ao ataque.

Por fim, o atleta chegou ao clube tricolor depois de ser destaque pelo River Plate, do seu país. Na temporada passada, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou 12 gols e deu quatro assistências.