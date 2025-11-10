Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juba se emociona com primeira convocação para Seleção

Juba se emociona com primeira convocação para Seleção

Jogador do Bahia desembarcou em Londres nesta segunda-feira (10)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira, Luciano Juba revelou sua emoção ao ver o seu nome na lista do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista à CBF TV, o lateral-esquerdo do Bahia descreveu sua alegria após ser chamado para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Dessa forma, o jogador se emocionou.

“Passou um filme na cabeça de quando comecei a sonhar em vir para a Seleção até o momento de ver meu nome na TV sendo chamado. Do dia em que comecei a jogar bola, do dia que comecei a treinar no Serra Talhada, de quando passei pela base do Sport e de quando virei profissional. Ver meu nome ali significou que tudo que passei e conquistei valeu muito a pena desde o começo”, disse Luciano Juba.

Juba, de 26 anos, é um dos destaques do Bahia na temporada. Afinal, o lateral-esquerdo soma 58 jogos, seis gols e oito assistências, sendo um dos alas com mais participações em gols do futebol brasileiro no ano. Contratado em 2023 após se destacar no Sport, se tornou peça fundamental para o sucesso do Esquadrão de Aço nos últimos anos. Desde então, já soma 135 jogos, dez gols e 15 assistências.

“É bastante coisa que a gente passa. E quando você chega aqui na Seleção, e não só quando eu cheguei aqui, mas quando consegui virar profissional também e ajudar a minha família, já foi ali um sonho realizado, já deu para ver que valeu a pena ter passado por tudo. Creio que hoje eu me sinto ainda mais honrado de ter vivido tudo isso e espero que eu possa continuar a crescer ainda mais”, afirmou.

Seleção inicia preparação para última Data Fifa de 2025

Luciano Juba desembarcou em Londres nesta segunda-feira (10) e treinou à tarde no CT do Arsenal. Assim, o jogador iniciou a preparação junto com outros 22 companheiros de Seleção Brasileira para a última Data Fifa da temporada. O lateral-esquerdo do Bahia, aliás, faz parte de um grupo de sete jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram convocados.

O Brasil enfrenta Senegal no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, no dia 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. No planejamento da direção e da comissão técnica, estava disputar jogos contra seleções africanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar