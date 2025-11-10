Juba se emociona com primeira convocação para Seleção

“Passou um filme na cabeça de quando comecei a sonhar em vir para a Seleção até o momento de ver meu nome na TV sendo chamado. Do dia em que comecei a jogar bola, do dia que comecei a treinar no Serra Talhada, de quando passei pela base do Sport e de quando virei profissional. Ver meu nome ali significou que tudo que passei e conquistei valeu muito a pena desde o começo”, disse Luciano Juba.

Convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira , Luciano Juba revelou sua emoção ao ver o seu nome na lista do técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista à CBF TV, o lateral-esquerdo do Bahia descreveu sua alegria após ser chamado para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Dessa forma, o jogador se emocionou.

Juba, de 26 anos, é um dos destaques do Bahia na temporada. Afinal, o lateral-esquerdo soma 58 jogos, seis gols e oito assistências, sendo um dos alas com mais participações em gols do futebol brasileiro no ano. Contratado em 2023 após se destacar no Sport, se tornou peça fundamental para o sucesso do Esquadrão de Aço nos últimos anos. Desde então, já soma 135 jogos, dez gols e 15 assistências.

“É bastante coisa que a gente passa. E quando você chega aqui na Seleção, e não só quando eu cheguei aqui, mas quando consegui virar profissional também e ajudar a minha família, já foi ali um sonho realizado, já deu para ver que valeu a pena ter passado por tudo. Creio que hoje eu me sinto ainda mais honrado de ter vivido tudo isso e espero que eu possa continuar a crescer ainda mais”, afirmou.

Seleção inicia preparação para última Data Fifa de 2025

Luciano Juba desembarcou em Londres nesta segunda-feira (10) e treinou à tarde no CT do Arsenal. Assim, o jogador iniciou a preparação junto com outros 22 companheiros de Seleção Brasileira para a última Data Fifa da temporada. O lateral-esquerdo do Bahia, aliás, faz parte de um grupo de sete jogadores que atuam no futebol brasileiro que foram convocados.

O Brasil enfrenta Senegal no próximo sábado (15), às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, e encara a Tunísia, no dia 18, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França. No planejamento da direção e da comissão técnica, estava disputar jogos contra seleções africanas.