Jogador do Galatasaray admite aposta e se defende após suspensão na Turquia

Eren Elmali reconhece ter apostado há cinco anos, mas nega envolvimento recente no escândalo que levou à suspensão de mais de mil atletas

Eren Elmali, lateral-esquerdo do Galatasaray e jogador da seleção turca, foi um dos 27 atletas da primeira divisão suspensos nesta segunda-feira (10) pela Federação Turca de Futebol (TFF) por suspeita de envolvimento em apostas esportivas. O caso faz parte de um escândalo que abalou o futebol do país.

Depois da divulgação da lista, o jogador de 25 anos foi cortado da convocação da seleção turca para os amistosos nesta Data Fifa de novembro. Pouco depois, ele se pronunciou nas redes sociais, reconhecendo que já fez uma aposta, mas negou ter qualquer envolvimento recente.

“Vi meu nome ser citado em uma investigação disciplinar da TFF. Quero esclarecer que isso se deve a uma aposta que fiz há cerca de cinco anos, quando ainda jogava pelo Kasimpasa. Desde então, nunca mais apostei nem tive nenhuma ligação com esse tipo de prática”, escreveu em sua conta no Instagram.

Jogador afirma que sempre tratou o futebol com respeito e dedicação

“O futebol não é somente minha profissão, é uma paixão que guia minha vida. Sempre joguei com honestidade e empenho. Ou seja, nunca agi contra os valores do esporte ou do meu clube. Dessa forma, quero continuar com a mesma postura, de cabeça erguida diante da minha família, do clube e dos torcedores”, completou.

Por fim, na atual temporada, Eren Elmali disputou 15 partidas, quatro delas pela Champions, e marcou três gols pelo Galatasaray. Ao todo, mais de mil jogadores em diferentes divisões do futebol turco foram suspensos, com punições que variam de três meses a um ano. Além disso, o escândalo também levou à prisão de oito pessoas, entre elas Murat Ozkaya, presidente do Eyupspor.