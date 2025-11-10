Incêndio no Ninho: MP-RJ vê erro de direito e tenta reverter absolvição de réus

Promotores de Justiça alegam que decisão "baseou-se em uma equivocada percepção de dúvida" / Crédito: Jogada 10

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou nesta segunda-feira (10) suas apelações sobre a absolvição dos réus do caso do incêndio no Ninho do Urubu. A tragédia, que ocorreu em fevereiro de 2019, matou dez jogadores da base do Flamengo. Assim, quatro promotores de Justiça alegaram que a decisão “baseou-se em uma equivocada percepção de dúvida”, de acordo com a “ESPN”. O documento foi assinado pelos promotores Márcio Almeida Ribeiro da Silva, Décio Luiz Alonso Gomes, Yan Portes Vieira de Souza e Ana Cristina Fernandes Villela. Dessa forma, eles alegaram que a absolvição também “não encontra amparo na prova técnica nem na lógica dos fatos”.